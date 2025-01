Lenovos Notebook mit rollbarem Bildschirm ist fertig und hat einen stolzen Preis

Das Lenovo Thinkbook Plus Gen 6 Rollable im ausgefahrenen Zustand. (Bild: Lenovo)

Anlässlich der Consumer Electronics Show (CES 2025) im US-amerikanischen Las Vegas hat Lenovo sein lange angekündigtes Notebook mit ausfahrbarem Bildschirm vorgestellt. Der Hersteller sieht die Zielgruppe des Geräts im professionellen Bereich, genauer bei der sogenannten mobilen Workforce, also Personen, die rein mit ihrem Laptop von unterwegs arbeiten.

Thinkbook Plus Gen 6: motorisiertes Display sorgt für Staunen

Zunächst wirkt das Thinkbook Plus Gen 6 indes wie ein gewöhnliches 14-Zoll-Notebook in gediegener Optik. Allerdings verfügt das Gerät über ein flexibles OLED-Display mit kleinen Motoren, die in das Scharnier eingebaut sind. Durch Drücken einer speziellen Taste oder durch das Heben der Hand vor der Webcam werden diese Motoren aktiviert.

Daraufhin fährt der Bildschirm innerhalb von knapp 10 Sekunden auf 42,6 cm (16,7 Zoll) mit einer erweiterten Auflösung von 2.000 × 2.350 aus. Im nicht ausgefahrenen Zustand beträgt die Auflösung 2.000 × 1.600 Pixel. Die Abmessungen des Geräts liegen bei 30 × 23 × 2 Zentimetern – wobei Lenovo bei der Höhe die Angabe 19,9 mm bevorzugt.

Das verwendete faltbare OLED-Display von Samsung liefert eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz bei einer Helligkeit von 400 Nits und gewährleistet eine 100-prozentige DCI-P3-Farbgenauigkeit. Die zusätzliche Bildschirmfläche im 16,7-Zoll-Modus ist so konzipiert, dass sie die Darstellung von zwei Anwendungsfenstern im Format 16:9 übereinander erlaubt. Dabei wird das untere Fenster bei der Rückkehr in den 14-Zoll-Modus unter die Tastaturabdeckung gefahren und schwarz geschaltet.

Wer gewohnt ist, sein Notebook per HDMI-Ausgang um einen weiteren Bildschirm zu erweitern, sollte einen Bogen um das neue Thinkbook machen. Denn wie Lenovo gegenüber The Verge erklärt hat, ist das Thinkbook dafür nicht ausgelegt. Das liege daran, dass Lenovo die zusätzliche Bildschirmfläche in Windows als zweiten, sozusagen virtuellen Monitor programmieren musste, weil Microsofts Betriebssystem keine integrierte Unterstützung für ein solches Setup bietet.

Unter der Haube: recht konventionelle Ausstattung

Unter der Haube wird das rund 1,7 Kilogramm schwere Thinkbook Plus Gen 6 Rollable von Intels Core-Ultra-Prozessoren angetrieben. Maximal kann es mit einer SSD mit einer Kapazität von einem Terabyte sowie 32 GB DDR5x-Dual-Channel-RAM konfiguriert werden. Beim Funk setzt Lenovo auf Wi-Fi 7 und Bluetooth.

Ein Akku mit einem Energieinhalt von 66 Wattstunden ist verbaut, was als typisch für Notebooks dieser Größe gelten darf. Immerhin führt das rollbare Display nicht zu Einschränkungen in diesem kritischen Bereich.

Das Thinkbook Plus Gen 6 verfügt außerdem über eine randlose Tastatur, aber nur wenige Anschlussmöglichkeiten. So bringt das Notebook lediglich zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mit. Wie beim Macbook gehört demnach ein Dongle mit in die Laptop-Tasche.

Wie Lenovo uns mitteilt, soll das Thinkbook Plus Gen 6 Rollable ab August 2025 verfügbar und mit einem voraussichtlichen Startpreis von 2.799 EUR (zzgl. MwSt.) ausgezeichnet sein.