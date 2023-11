Platz 2 der Steam-Charts: Dieses Horror-Spiel wurde über Nacht zum viralen Hit

Unter den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam befindet sich aktuell ein Newcomer, mit dem bis vor ein paar Wochen die wenigsten gerechnet hätten. Der Horror-Multiplayer Lethal Company ging in den vergangenen Tagen regelrecht durch die Decke und steht aktuell in den weltweiten Steam Verkaufs-Charts hinter Counter-Strike 2 auf Platz 2.

Lethal Company befindet sich seit dem 23. Oktober 2023 im Early Access. Die rasante Entwicklung der Spielerzahlen innerhalb eines Monats kam selbst für Entwickler Zeekerss überraschend. Mit 100.000 gleichzeitigen Spielern ging sein Spiel nahezu über Nacht viral.

Müllsammeln mit Monstern

Aber worum geht es im neuen Horror-Hit? In Lethal Company wirst du auf einsame Monde geschickt, um dort Schrott zu sammeln. Den kannst du dann an deinen Auftraggeber gegen coole Gadgets verkaufen – vorausgesetzt, du überlebst die Mission. Während du nämlich allein oder mit bis zu drei Freunden versuchst, so viel Schrott wie möglich zu sammeln, werden dir Monster sowie eine Menge weiterer Gefahren begegnen. Es sind also Handlungsschnelligkeit und Teamarbeit gefragt.

Im Trailer des Horror-Multiplayers wird deutlich, dass Lethal Company, dessen Grafik einfach gehalten ist, nichts für schwache Nerven ist.

Die Besonderheit von Lethal Company ist der Voice-Chat. Du hörst deine Mitspieler nur, wenn ihr euch in der Nähe befindet. Sobald ihr euch voneinander entfernt, ist es still und du bist du auf dich alleine gestellt – ein gewisser Gruselfaktor ist also vorprogrammiert.

Bisher sind nicht nur die Spielerzahlen auf Steam beeindruckend hoch – auch die Bewertungen fallen zu 97 Prozent positiv aus. Obwohl sich das Spiel im Early Access befindet, ist zudem bisher kaum von Bugs zu lesen. Entwickler Zeekerss scheint also gute Arbeit geleistet zu haben.

