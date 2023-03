Aus dem 3D-Drucker: Künstler will unsichtbare Luxusjacht bauen

Der Künstler Jozeph Forakis und sein Team aus New York haben eine fast unsichtbare Luxusjacht mit unbegrenzter Reichweite entworfen, die mit einem 3D-Drucker gedruckt werden soll.

Das klingt wie Zukunftsmusik und das ist es momentan auch, denn es handelt sich dabei um ein Konzept, welches das Team auf der eigenen Website vorgestellt hat. Die Luxusjacht nennt sich Pegasus und soll 88 Meter lang werden sowie über vier Stockwerke verfügen.

Der Antrieb mit unendlicher Reichweite soll auf einer Mischung aus Solarenergie und Wasserstoff basieren.

So soll die Jacht angetrieben werden

Der Antrieb arbeitet mit Solarenergie und dem Meerwasser als Basis. Laut Website funktioniert das Prinzip folgendermaßen: „Durch Sonnenenergie wird Meerwasser in Wasserstoff umgewandelt, der länger gespeichert wird. An Bord befindliche Brennstoffzellen wandeln das H2 in Strom um, der kurzfristig in Li-Ionen-Batterien gespeichert wird.“

Die Frage ist hier allerdings, wie weit das Schiff mit einer Ladung kommt und wie lange es pausieren muss, um Energie zu sammeln, bevor es wieder weiterfahren kann. Auf jeden Fall soll die Jacht so emissionslos betrieben werden.

Die unsichtbare Jacht

Von außen soll die Jacht nahezu unsichtbar sein. Diesen Effekt erreichen Forakis und sein Team durch einen Schiffskörper mit einem silbrigen Finish, welches das Meer und die Wolken spiegelt.

Das ist sicherlich eine coole Idee für das Design, wie praktikabel eine nahezu unsichtbare Luxusjacht allerdings ist, ist eine andere Frage.

Gedruckt werden soll die Jacht mit „Roboter-3D-Druck“, wie es auf der Website heißt. So soll ein Maschengitter entstehen, das den Rumpf und die Aufbauten der Jacht integriert – so wird sie extrem robust und gleichzeitig leicht.

4 Stockwerke voll mit Luxus

Die vier Stockwerke der Jacht sollen luxuriös bestückt werden. In der Mitte soll ein Baum vom unteren Stockwerk bis ganz nach oben ragen, der von einer Wendeltreppe umhüllt wird.

Im obersten Stockwerk liegt die Master-Suite für den Besitzer der Luxusjacht inklusive Sonnendeck. Auf dem Pooldeck befindet sich der Swimmingpool mit horizontalen Fenstern, die sich aufklappen lassen und so zu Balkonen auf beiden Seiten werden.

Der Beachclub hat ebenfalls ausfaltbare Balkone, kann im geschlossenen Zustand allerdings in ein Solarium mit verschiebbaren Glaspaneelen umgewandelt werden.

Wann und ob die Luxusjacht in die Realität umgesetzt wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen.

