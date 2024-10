Mit dem Start der neuen M4-Macs: Apple will seine Produktstrategie ändern

Apple-Fans warten seit geraumer Zeit darauf, dass der Tech-Riese neue Macbooks ankündigt und veröffentlicht. Diese sollen dann mit dem stärkeren M4-Prozessor ausgestattet sein. Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass Apple wohl einen Release im Herbst 2024 anstrebt. Diese Informationen stammen dabei vom gut informierten Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman.

Wann erscheinen die ersten Macbooks mit M4-Chip?

Jetzt konkretisiert Gurman diese Informationen in einem Newsletter. Darin schreibt er, dass Apple sich künftig von starren Release-Zeiträumen für seine Produkte trennen will. Dadurch will das Unternehmen mehrere Dinge erreichen. Zum einen sollen Produkte nur dann veröffentlicht werden, wenn sie wirklich fertig sind. Zum anderen sollen einige Produkte wie die Apple Watch Ultra keine jährlichen Updates mehr bekommen. Sie bekommen erst eine neue Version, wenn es auch echte Neuerungen gibt.

Laut Gurman verfolgt Apple diesen Plan auch mit den M4-Macbooks. Demnach will das Unternehmen die ersten Modelle mit dem neuen Prozessor am 1. November 2024 veröffentlichen. Eine Ankündigung der Geräte sollte also spätestens Ende Oktober 2024 erfolgen, damit der Konzern die Macs noch ausreichend bewerben kann.

Gurman geht davon aus, dass in diesem Jahr nur einige ausgewählte Modelle mit M4-Chip an den Start gehen werden. Darunter befinden sich etwa die 14- und 16-Zoll-Versionen des Macbook Pro sowie eine überarbeitete Version des Mac Mini. Das Macbook Air hingegen wird laut dem Insider erst 2025 mit einem M4-Chip ausgestattet. Angeblich soll das in der ersten Jahreshälfte passieren.

Beim Mac Studio und Mac Pro soll es noch länger dauern, bis der neue M4-Chip zum Einsatz kommt. Der Mac Studio soll laut Gurman etwa Mitte 2025 erscheinen, während der Mac Pro mit M4-Prozessor eher in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten ist. Dieser könnte dann zeitgleich mit dem iPhone 17 und den nächsten Apple Watches erscheinen.

