In Whatsapp könnt ihr jetzt eure E-Mail-Adresse hinterlegen: Das ist der Grund

Wir erklären euch, warum Whatsapp eure E-Mail-Adresse wissen will. (Foto: Alex Photo Stock / Shutterstock)

Aufmerksame Whatsapp-Nutzer:innen dürften bereits eine neue Option im Messenger entdeckt haben: In den Einstellungen findet sich nun die Option „E-Mail-Adresse“ für euer Konto. Aber Whatsapp möchte diese Information nicht ohne Grund von euch. Stattdessen könnt ihr darüber euer Konto schützen.

E-Mail-Adresse in Whatsapp eingeben: So geht’s

Denn hinterlegt ihr die E-Mail-Adresse, könnt ihr darüber die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Bisher war das nur über eine Telefonnummer möglich, an die Whatsapp euch einen Code zur Verifizierung schickt. Der Code landet durch die neue Option in eurem E-Mail-Postfach, sobald ihr euch neu auf einem Endgerät bei Whatsapp anmeldet.

Um die Option in eurem Whatsapp-Konto zu aktivieren, öffnet ihr die Einstellungen und tippt auf das Menü „Konto“. Dort findet ihr jetzt den Punkt „E-Mail-Adresse“. Sobald ihr eine Adresse eingegeben habt, bekommt ihr einen Verifizierungscode an die besagte Adresse geschickt. Gebt diesen in Whatsapp ein und schon könnt ihr künftig diese Verifikationsmethode nutzen.

Am besten wählt ihr dafür aber eine E-Mail-Adresse, die ihr speziell für Whatsapp benutzt. Wenn ihr eine E-Mail-Adresse nutzt, die ihr bei vielen Diensten eingetragen habt, steigt das Risiko, dass diese einmal kompromittiert wird. Haben Hacker:innen Zugriff auf eure E-Mail-Adresse, könnten sie sich auch Zugriff auf euer Whatsapp-Konto verschaffen.

Die neue Option steht ab sofort für alle Whatsapp-Nutzer:innen auf iOS- und Android-Geräten zur Verfügung. Seht ihr den entsprechenden Eintrag noch nicht in eurem Messenger, überprüft im App-Store oder Googles Play-Store, ob ein Update für Whatsapp bereitsteht. Ist das nicht der Fall, rollt Whatsapp die neue Funktion in Wellen aus. Das heißt, dass die E-Mail-Adresse nicht für alle gleichzeitig freigeschaltet wird und ihr noch ein wenig Geduld haben müsst.

