Grogu-Controller und Umhang: Das ist die Mandalorian-Xbox

In dieser Woche ist sie gestartet: Die dritte Staffel von The Mandalorian. Pünktlich zu Start Nummer drei der ersten Realserie im fiktiven Star-Wars-Universum bringt Microsoft eine spezielle und besonders limitierte Xbox-Auflage auf den Markt, in deren Mittelpunkt Grogu steht.

Nur per Gewinnspiel erhältlich

Grogu war ein machtsensitives Kind, das zur gleichen Spezies gehörte wie Jedi-Großmeister Yoda. Er reist mit Din Djarin, dem Mandalorianer und der Hauptrolle der Serie, durch die Galaxie.

Das besondere an der limitierten Xbox-Auflage: Sie ist nicht käuflich, sondern kann nur über die Teilnahme an einem Twitter-Gewinnspiel gewonnen werden. Sammler:innen auf der ganzen Welt dürften sich jetzt schon die Hände reiben.

Bis zum 11. Mai können The Mandalorian-Fans über einen Retweet mit dem Hashtag #TheMandalorianXboxSweepstakes am offiziellen Xbox-Gewinnspiel teilnehmen. Zusätzliches „mandalorianisches“ Material kann über Microsoft Rewards gewonnen werden. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Interessierten älter als 18 Jahre alt sein und in einem Land oder einer Region leben, in denen Xbox-Konsolen, -Spiele und -Dienste unterstützt werden.

Wie viele daran interessiert sind, wurde sehr schnell sehr deutlich. Einen Tag, nachdem der Xbox-Gewinnspiel-Tweet veröffentlicht worden war, hatte er bereits mehr als 23.000 Retweets.

Die speziellen Xbox Series X- und Series S-Konsolen zeigen Din Djardin und Grogu, der umgangssprachlich auch als Baby Yoda bezeichnet wird. Passend dazu gibt es auch einen winzigen Hoodie für den hellgrünen Controller der Konsolen zu gewinnen – einschließlich Grogus flauschigem Aufsatz.

Mann baute bereits eigenen Baby Yoda – inklusive KI

Dass sich Grogu wunderbar für Marketing-Zwecke eignet, wurde schon vor etwas mehr als zwei Jahren deutlich, als sich ein Maschinenbauingenieur aus dem kalifornischen San José seinen eigenen Baby Yoda baute, der ihm dank eingebauter KI sogar überall hin folgt.

Vor Mai wird sich kein Mandalorian-Fan über die besondere Xbox freuen können, denn bis dahin läuft ja das Gewinnspiel. So lange müssen sich die Freund:innen der Spin-off-Serie aus dem Star-Wars-Universum mit Staffel drei begnügen.

