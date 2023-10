Manta-Mania: Opel setzt auf Elektroantrieb für Comeback

Opel Manta, ein Name, der in den Herzen von Autoenthusiasten das Echo vergangener Tage weckt. Denkst du an den Manta, tauchen sofort Bilder auf von wilden Fahrten, schrillen Lackierungen und einer Ära, in der Autos mehr waren als nur Fortbewegungsmittel. Opel-Chef Florian Huettl gab jetzt in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen bekannt, dass der legendäre Opel Manta eine Renaissance als Elektroauto erleben wird, allerdings mit einem modernen Twist.

Manta-Revival als E-SUV

Die Neuauflage wird vom Geist des Originals inspiriert sein, doch statt als sportliches Coupé wird der neue Manta sein Revival als SUV feiern. Das voraussichtlich Manta‑E genannte Fahrzeug wird sich optisch stark von seinem Vorgänger unterscheiden, wobei das Design des Opel Experimental als Vorreiter dient, wie die Auto-Bild berichtet.

Dabei kommen eine hohe Gürtellinie, Elemente des neuen Astra und die unverkennbare Opel-Vizor-Front zum Einsatz. Das Auto soll auf der STLA-Plattform von Stellantis basieren, was eine Reichweite zwischen 500 und 800 Kilometern versprechen könnte. Dennoch soll immer noch ein Hauch Oldschool-Manta durch den großräumigen Innenraum des Elektro-SUV wehen. „Man kann den alten Manta im neuen noch spüren und im Detail auch sehen“, bestätigt Huettl.

Die Enthüllung des finalen Designs wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, doch Opel plant bereits langfristig. Trotz insgesamt rückläufiger Fahrzeugverkäufe hat Opel durch den Fokus auf batterieelektrische Fahrzeuge einen Absatzanstieg verzeichnet, und der Konzern plant, ab 2028 in Europa ausschließlich Elektroautos anzubieten. „Zum Teil verkaufen wir in bestimmten Märkten schon mehr elektrische Fahrzeuge als Verbrenner“, so Huettl. Dabei sind zwei Drittel der Kunden sogar Neukunden. Der Opel Manta‑E markiert somit nicht nur ein Comeback des Kultautos, sondern auch einen wichtigen Teil von Opels zukünftiger Elektroautostrategie.

