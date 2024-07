Mars-Rover Curiosity entdeckt Schwefel: Warum dieser Fund die Nasa überrascht

Als Curiosity am 30. Mai über einen Felsen fuhr, zeigte sich, dass dieser aus gelben Schwefelkristallen bestand. (Foto: Nasa/JPL-Caltech/MSSS)

Auf seinem Erkundungsweg über den Mars ist der Rover Curiosity schön länger in einem Gebiet unterwegs, das reich an Mineralien ist, die unter anderem Schwefel enthalten. Jetzt aber ist der Rover zum ersten Mal auf Steine gestoßen, die gänzlich aus reinem Schwefel bestehen.

Laut einer Mitteilung der Nasa wurden die gelben Schwefelkristalle zunächst nur in einem einzelnen Stein entdeckt, der zerbrach, als Curiosity darüberfuhr. Danach aber fand Curiosity eine große Fläche, die über und über mit ähnlich aussehenden Felsen bedeckt war.

So wahrscheinlich wie eine Oase in der Wüste

„Ein Feld mit Steinen aus reinem Schwefel zu finden, ist so ähnlich, als würde man eine Oase in der Wüste finden“, sagte dazu der Nasa-Projektwissenschaftler Ashwin Vasavada. Und weiter: „Es sollte nicht dort sein, also müssen wir es jetzt erklären.“

Aus Sicht der Wissenschaftler:innen passt die Beschaffenheit des Ortes, an dem die Steine aus Schwefel gefunden wurden, nicht zu den Bedingungen, unter denen sie üblicherweise entstehen. Solcherart seltsame und unerwartete Dinge zu entdecken, sei genau das, was die Erkundung von Planeten so spannend mache, sagte Vasavada weiter.

Curiosity untersucht aktuell den Gediz-Vallis-Kanal

In einem Post auf X teilte die Nasa außerdem mit, dass der reine Schwefel geruchlos ist. Für den Geruch nach faulen Eiern, die viele Menschen damit verbinden, ist Schwefelwasserstoffgas verantwortlich.

Curiosity ist seit einigen Monaten dabei, den Gediz-Vallis-Kanal auf dem Mount Sharp genannten Berg Aeolis Mons zu erkunden. Die aktuelle Mission des Rovers lautet, herauszufinden, ob der mit Felsbrocken gefüllte Kanal durch einen früheren Fluss oder trockene Lawinen beziehungsweise Erdrutsche entstanden ist.

Am Ende dreht sich alles um potenzielles Leben

Neuesten Untersuchungen zufolge könnte es eine Mischung aus beidem sein. Gefunden wurden sowohl runde Steine, wie sie in Flüssen geformt werden, als auch eckige, wie sie für trockene Lawinen typisch sind.

Das große Ziel der Wissenschaftler:innen besteht darin, zu verstehen, wie sich die Milliarden Jahre alte Landschaft verändert hat und wo und wann es auf dem Mars bestimmte Nährstoffe gegeben haben könnte, die mikrobielles Leben ermöglicht haben könnten.

