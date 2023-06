Postkartenidylle vom Mars: Rover Curiosity zeigt beeindruckendes Panorama

Bereits seit elf Jahren erkundet der Marsrover Curiosity den roten Planeten in unserem Sonnensystem. Seit 2014 gilt seine Aufmerksamkeit dem Mount Sharp. Hier konnte er bereits zahlreiche Entdeckungen machen.

Aktuell befindet sich Curiosity im Marker Band Valley, einem Tal in den Ausläufern des über 5.500 Meter hohen Berges. Hier stieß er auch auf einen ausgetrockneten Flusslauf, der sich durch die dunkle Gesteinsschicht grub.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Für den Rover bot sich im Valley ein malerisches Panorama, das er auch in mehreren Aufnahmen festhielt. Mit seiner Navigationskamera, die Fotos in Schwarz-Weiß macht, fotografierte Curiosity die Aussicht einmal gegen 9:20 Uhr morgens und einmal um 15:40 Uhr Ortszeit. Wissenschaftler der Nasa haben die Bilder jetzt mit Farbe versehen, um ein beeindruckendes Bild des Planeten zu kreieren, das beide Aufnahmen verschmelzen lässt.

Farbe verleiht Aufnahmen ganz neuen Charme

Auf dem Bild ist am Horizont der Rand des Gale-Kraters, einer 144 Kilometer breiten Felsstruktur, in der Curiosity 2012 landete, zu sehen. Der blaue Himmel stammt aus der Morgenaufnahme, während der gelbe Himmel auf der Nachmittagsaufnahme zu sehen ist. Doug Ellison, Ingenieur im Curiosity-Team, verglich diesen Effekt in einer offiziellen Mitteilung der Nasa mit der unterschiedlichen Atmosphäre in Nationalparks zu verschiedenen Tageszeiten.

Die faszinierenden Bilder des Curiosity-Rovers sind eine eindrucksvolle Erinnerung an die kontinuierliche wissenschaftliche Forschung, die fernab unserer Welt stattfindet. Sie ermöglichen uns einen Blick auf die Landschaften des Mars, der für die Menschheit weiterhin eine spannende und vielversprechende Entdeckungsreise darstellt.

Mehr zu diesem Thema