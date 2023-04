Marvel-Regisseur erwartet komplett KI-erstellte Filme in den nächsten 2 Jahren

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Collider hat der Regisseur Joe Russo, der jüngere der beiden Filmemacher-Brüder, bekannt für seine Arbeit an großen Marvel-Filmen wie „Avengers: Endgame“, seine Gedanken darüber geteilt, wie sich künstliche Intelligenz auf die Filmindustrie auswirken könnte. Russo sagte, dass er glaube, dass es in etwa zwei Jahren möglich sein wird, dass KI einen vollwertigen Film erschaffen kann.

In Russos Augen wird KI in Zukunft die Geschichten, die erzählt werden, verändern können und dafür sorgen, dass jeder in der Lage sein wird, mit künstlicher Intelligenz große Storys zu schaffen – sowohl in der Gaming- als auch in der Filmindustrie. Russo betrachtet die Integration von KI als unvermeidlich.

Filme in Echtzeit erstellen?

„Sie könnten in Ihr Haus gehen und die KI auf Ihrer Streaming-Plattform speichern“, fügte er hinzu. „‚Hey, ich will einen Film mit meinem fotorealistischen Avatar und Marilyn Monroes fotorealistischem Avatar‘“, erklärte Russo. „‚Ich möchte, dass es eine Rom-Com wird, weil ich einen harten Tag hatte‘, und es gibt eine sehr kompetente Geschichte mit Dialogen wieder, die Ihre Stimme nachahmen.“

Der Regisseur sagte auch, er glaube, dass moderne Fernseher nicht weit davon entfernt seien, genug Rechenleistung zu haben, um „alles in Echtzeit zu rendern“.

Dass Russo so begeistert ist, überrascht nicht. Eigenen Angaben zufolge ist er im Vorstand mehrerer KI-Unternehmen tätig. Die Idee, dass sich eine KI in wenigen Jahren mit Filmemachern aus Fleisch und Blut messen könnte, erscheint fraglich. Es bleibt abzuwarten, wie die Filmindustrie auf die möglichen Veränderungen durch KI reagieren wird.

