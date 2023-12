McDonald’s setzt ab 2024 auf KI – es ist nicht ganz klar, wofür genau

Um seine Restaurants weltweit für die Zukunft zu rüsten, geht McDonald’s eine Partnerschaft mit Google ein. Laut einer Mitteilung sollen ab 2024 Tausende Filialen mit Hard- und Software von Google Cloud ausgestattet werden, damit künftig künstliche Intelligenz bei der Burgerkette zum Einsatz kommt.

Anzeige Anzeige

Dadurch sollen Innovationen schneller umgesetzt werden, um die Erlebnisse von Kund:innen, Restaurantteams und Mitarbeiter:innen zu verbessern, heißt es in der Mitteilung. Um das zu erreichen, sollen auch die Bestellkioske vor Ort sowie die mobile App auf Vordermann gebracht werden.

Schnelle Problemlösungen, frischeres Essen

Sobald das neue System etabliert sei, sollte es für Restaurantmanager:innen auch deutlich einfacher sein, „Lösungen zur Reduzierung von Geschäftsunterbrechungen schnell zu erkennen und umzusetzen“, so die Hoffnung. Doch die ziemlich allgemein formulierte Pressemitteilung wirft Fragen auf.

Anzeige Anzeige

Die drängendste dreht sich darum, was ganz konkret die KI denn machen soll, wenn der Vorteil laut McDonald’s in „wärmerem, frischerem Essen“ für die Kundschaft besteht. Das Technikportal The Verge bringt nicht ganz ernst gemeint „McRib-Chatbots“ ins Gespräch und mutmaßt, die KI könnte vor allem im Bereich der McDrives zum Einsatz kommen.

Arbeitet die KI für die Menschen oder ersetzt sie sie?

Nahe liegt dieser Gedenke vor allem deshalb, weil die Fast-Food-Kette Wendy’s in diesem Punkt ein Vorreiter sein könnte. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Google hat sie bereits Tests in einer Versuchsfiliale im US-Bundesstaat Ohio durchgeführt, bei denen Kund:innen ihre Bestellung bei einer KI abgegeben hatten.

Anzeige Anzeige

Das große Schreckgespenst aller Belegschaften, die sich mit KI im Unternehmen konfrontiert sehen, könnte also auch hier eine Rolle spielen. Ob generative KI tatsächlich menschliches Personal ersetzen könnte, wird in dem Statement von McDonald’s gar nicht erst thematisiert.

Wie umwälzend die Kooperation in seinen Augen für die gesamte Branche sein könnte, beschrieb Thomas Kurian, der CEO von Google Cloud, indes folgendermaßen: „Die Kombination der ikonischen Marke, der Größe und des Umfangs von McDonald’s mit der langen Geschichte von Google Cloud in den Bereichen KI und Technologieinnovation wird die Funktionsweise dieser Branche und die Erwartungen der Menschen beim Essengehen neu definieren.“

Mehr zu diesem Thema Cloud-Computing Google Künstliche Intelligenz