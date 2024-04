Marketing-Stunt von McDonald’s: Diese Werbetafeln riechen nach Pommes

McDonald’s in den Niederlanden hat eine kreative Marketing-Strategie entwickelt, die auf einfarbigen Plakatwänden basiert. Statt visueller Werbung setzt sie auf den Geruchssinn der Menschen. Die Plakatwände wurden in Leiden und Utrecht positioniert, etwa 200 Meter entfernt von McDonald’s-Filialen, aufgestellt.

Anzeige Anzeige

Sie sind in einfachem Rot oder Gelb gehalten und sollen den Duft von Pommes verbreiten. Die frittierten Sticks werden dazu in ein Fach eingelegt. Durch kleine Löcher in den Plakaten kann der Geruch mithilfe eines Ventilators entweichen. So will das Unternehmen die Passanten in die Filialen locken.

Kunden sollen den Geruch erkennen

Ein Video, das von McDonald’s Niederlande veröffentlicht wurde, suggeriert den Erfolg der Aktion. Darin werden die Reaktionen der Kunden auf den Geruch der frittierten Stäbchen zusammengefasst. Es wird allerdings nicht gezeigt, wie viele Menschen den Geruch nicht erkennen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vorbeigehende Fußgänger sollen den Duft der Pommes innerhalb von fünf Metern wahrnehmen können. Ob die Aktion am Ende wirklich mehr Kunden in die Filialen lockte, wird nicht aufgelöst. Der Geruch nach Frittiertem dürfte allerdings ohnehin in der Nähe von Fast-Food-Restaurants in der Luft liegen.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Burger-Riese mit einer solchen Aktion um Kunden buhlt. In Japan kündigte das Unternehmen im März 2023 ein eigenes Parfüm an. Die Duftnote: Pommes.

Anzeige Anzeige

McDonald’s kein Vorreiter

Vorreiter ist McDonald’s mit dem Fokus auf Olfaktorik ohnehin nicht, wie das Magazin Ad Age (Paywall) hervorhebt. Schon 2022 hat Kraft für die Philadelphia-Marke Diffusoren in ausgewählten Supermärkten in Chicago und New Jersey aufgestellt, die in der Nähe der Kühltruhen den Geruch von frisch gebackenem Cheesecake verbreiteten. Kunden sollten selbst Lust aufs Backen bekommen. Andere Unternehmen, wie etwa Kentucky Fried Chicken, fielen mit dem Verkauf von Kerzen auf. Die von KFC sollte nach gebratenem Hühnchen riechen.

Hinter dem sogenannten Scent Marketing steckt mittlerweile ein eigener Marketing-Zweig. Es geht darum, Kunden mit speziellen Düften an sich zu binden und dazu zu bringen, mehr Geld beim Einkauf auszugeben. Während es Fast-Food-Ketten hier recht einfach haben, greifen andere Unternehmen zu speziellen Düften. Laut Business News Daily duftet es in Nike-Läden nach Blumen, im House of Magic in Disney World Florida dagegen nach Schokoladenkekse. In beiden Fällen sollen die Düfte angenehme Gefühle auslösen.

Mehr zu diesem Thema