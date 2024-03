Big-Mac-Alarm: McDonald’s erlebt globalen System-Kollaps – zurück zum Bargeld

Weltweit erleben McDonald’s-Filialen Probleme mit ihrem IT-System. Diese Schwierigkeiten haben zur vorübergehenden Schließung einiger Restaurants geführt, da weder die Kassen, Kioske noch das Mc-Drive-System funktionieren.

Einige Filialen versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, akzeptieren jedoch nur Bargeldzahlungen und die Abrechnungen müssen handschriftlich auf Zetteln festgehalten werden, wie die BBC berichtet.

Diese Situation betrifft Filialen in mehreren Ländern, einschließlich Deutschland, Japan, Australien, Neuseeland und Österreich.

Totalausfall in Deutschland

Ein Foto auf X zeigt eine Ankündigung aus einer deutschen McDonald’s-Filiale. Diese weist Kunden darauf hin, dass Bestellungen weder im McDrive noch am Kiosk möglich sind. Kunden werden gebeten, stattdessen ihre Bestellungen direkt im Restaurant aufzugeben.

Ähnliche Szenarien spielen sich in Ländern wie Japan und Australien ab, wo Bilder von komplett geschlossenen Filialen die Runde machen. Die Ursache für diesen weitreichenden Ausfall ist bislang unbekannt.

Einen derart umfassenden Stillstand über mehrere Länder hinweg hat es bisher so noch nicht gegeben.

McDonald’s meldet sich zu Wort

McDonald’s hat sich zur aktuellen Situation geäußert und klargestellt, dass der weltweite Ausfall ihres IT-Systems nicht durch eine Cyber-Attacke verursacht wurde. Laut der BBC konnten die Probleme in den Filialen im Vereinigten Königreich und in Irland bereits behoben werden.

In anderen Ländern ist die Lage allerdings noch ungewiss. Wenn ihr an diesem Wochenende also Appetit auf einen Big Mac habt, könntet ihr mit Bargeld zahlen müssen oder vor komplett geschlossenen Filialen stehen.

