Recruiting bei McDonald’s: Wie seltsame Persönlichkeitstests Bewerber verunsichern

Persönlichkeitstests, auch KI-gestützte, werden schon länger im Recruiting eingesetzt, um Persönlichkeit und Eigenschaften von Bewerber:innen festzustellen. Inwieweit diese Tests sinnvoll sind, darüber wird ebenfalls schon länger trefflich gestritten.

Persönlichkeitstests zum Kopfschütteln

Viele Firmen wie McDonald’s, Olive Garden und Fedex setzen offenbar große Stücke auf solche Persönlichkeitstest, wie 404 Media schreibt. Die Ausgestaltung dieser Tests lässt aber neutrale Beobachter:innen nur mit dem Kopf schütteln.

Denn der Anbieter der entsprechenden Lösung, ein Unternehmen namens Paradox AI, hat eine seltsame Darbietungsform gewählt. Ein bei Reddit veröffentlichter Screenshot einer solchen Befragung von Olive Garden zeigt den blauhäutigen Alien Ash, mit dem sich offenbar die Bewerber:innen identifizieren sollen.

Wie traditionell kochst du?

Ash wird in dem vorliegenden speziellen Fall in einer Küche gezeigt, wo er gemeinsam mit einer ähnlich gestalteten Person Gewürze in eine Schüssel zu geben scheint. Bewerber:innen müssen sich jeweils entscheiden, ob das ihnen entspricht – oder nicht („Me“ versus „Not Me“).

Eine konkrete Frage dazu gibt es nicht. Lediglich das als Art Überschrift zu lesende „Traditional“ gibt einen Hinweis darauf, worauf das Ganze abzielt. Der Kommentar des Reddit-Nutzers: „Mann, ich wollte doch nur einen Job als Tellerwäscher“.

404-Media-Redakteur Emanuel Maiberg wollte es daraufhin genau wissen und bewarb sich bei der Restaurantkette Olive Garden. Ihm wurden während des Bewerbungsprozesses über 80 solcher Bilder gezeigt. In einem davon habe Ash neben einem Fahrrad auf dem Boden gesessen.

Sein zerschrammtes Knie sollte wohl darauf hindeuten, dass er gerade einen Unfall hatte. Unter der Überschrift „Thing Happen to Me“ sollten Bewerber:innen hier wieder auswählen, ob sie sich damit identifizieren würden oder nicht.

Maiberg schloss den Test übrigens mit der Bewertung „Producer“ ab, der „sich nicht um externe Belohnungen gekümmert“ habe und „selbstständig und geschickt darin“ sei, seine eigene Produktivität zu überwachen.

KI-Chatbot soll Bewerbungsprozess optimieren

Die Tests mit dem Alien Ash sind derweil nicht der KI-basierte Teil des Bewerbungsprozesses. Den bildet ein KI-Chatbot namens Olivia, der Bewerber:innen durch den Prozess führt und dem Recruiting-Team bei der Vorauswahl geeigneter Bewerber:innen helfen soll.

Warum Konzerne wie McDonald’s auf solche automatisierten Tests und KI-basierte Unterstützung setzen? Es spart Zeit und Geld – wenn es so läuft wie geplant. Chatbot Olivia soll schon mehr als 20 Millionen Bewerbungsgespräche initiiert haben.

McDonald’s: 60 Prozent an Zeit gespart

2019 erklärte McDonald’s die Erfolge seines McHire genannten Programms, das auch, aber nicht nur auf Paradox AI als Partnerfirma setzt, so: Innerhalb eines Jahres sei die Zeit zwischen Bewerbung und Jobantritt um 60 Prozent reduziert worden.

