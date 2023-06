McKinsey: Diese Summe könnte KI der Weltwirtschaft bringen

Auswertung von 2.100 Tätigkeiten

Die Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey & Company hat in einem Bericht mit dem Titel „The economic potential of generative AI“ das wirtschaftliche Potenzial der Arbeit mit KI analysiert. Für den Bericht wurden 850 Berufe und 2.100 Arbeitstätigkeiten in 47 Ländern untersucht.

Die Analyseergebnisse zeigen auf, dass die Weltwirtschaft 2,6 bis 4,4 Milliarden US-Dollar durch die Arbeit mit GenAI erhalten könnte. Der Mittelwert entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Liberia. Und ist ein Bruchteil von dem, was Elon Musk auf der hohen Kante hat.

Automatisierung durch KI

Der Bericht stellt fest, dass einige Arbeitnehmer:innen Unterstützung beim Erlernen neuer Fähigkeiten in Bezug auf die KI benötigen werden. Einige werden den Beruf wechseln müssen.

Laut McKinsey hat das Aufkommen zugänglicher generativer KI die Automatisierungsprozesse an Arbeitsplätzen vorangetrieben: „Die Hälfte der heutigen Arbeitstätigkeiten könnte zwischen 2030 und 2060 automatisiert werden, mit einem Mittelwert im Jahr 2045, also etwa ein Jahrzehnt früher als in unseren früheren Schätzungen.“

Vier Bereiche: Marketing, Software-Engineering, Forschung und Kundenbetrieb

Der McKinsey-Bericht hat insbesondere festgestellt, dass vier Bereiche durch GenAI profitieren können. Diese sind: Kundenbetrieb, Marketing und Vertrieb, Software-Engineering sowie Forschung und Entwicklung. Für den Kundenbetrieb hat McKinsey festgestellt, dass etwa die Hälfte der Kundenkontakte von Banken, Telekommunikations- und Versorgungs­unternehmen in Nordamerika bereits von Maschinen erledigt werden.

„Wir schätzen, dass generative KI das Volumen der von Menschen betreuten Kontakte um bis zu 50 Prozent weiter reduzieren könnte, je nach bestehendem Automatisierungsgrad eines Unternehmens“, so McKinsey.

Für den Bereich Marketing und Vertrieb ließe sich laut dem Bericht die Produktivität der Vertriebsausgaben um weltweit 3 bis 5 Prozent erhöhen. In der Software-Entwicklung beschleunige die KI-Technologie unter anderem den Prozess der Code-Korrektur und der Ursachenanalyse.

In Bezug auf den Bereich der Forschung glaubt McKinsey, dass generative KI helfen werde, generell Kosten zu senken und Materialien effizienter einzusetzen, was ebenfalls zu Kostensenkungen in Logistik und Produktion führen könne.

KI kann noch nicht für alles genutzt werden

McKinsey hat bestätigt, dass die Daten für den Bericht zwar zum Teil von KI analysiert und beschafft wurden, der gesamte McKinsey-Bericht 2023 über die wirtschaftlichen Auswirkungen von KI jedoch von menschlichen Autor:innen verfasst wurde.

