McLaren bringt spektakuläres Videospiel-Auto in die Realität

Normalerweise werden reale Autos in Videogames virtuell nachgestellt. Nicht so der McLaren Solus GT. Dieser existierte bisher nur in der fiktiven Welt von Gran Turismo Sport. Nun durfte er allerdings auf echtem Asphalt Gas geben.

Von Stefica Budimir Bekan