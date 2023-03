Fast 20 Jahre später: Cheatcodes für Playstation-Klassiker gefunden

Früher gab es Cheats für Spiele, die man durch eine bestimmte komplizierte Tastenkombination aktivieren konnte. Genau solche Cheats sind jetzt für das Rennspiel „Gran Turismo 4“ veröffentlicht worden. Vier Stück geben den Spieler:innen wahlweise Geld, Lizenzen und Gold – oder alles auf einmal. Das könnte ein Grund sein, das Spiel nach rund 20 Jahren wieder aus der Mottenkiste zu holen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

2004: Ein anderes Videospielzeitalter

„Gran Turismo 4“ erschien am 28. Dezember 2004 in Hongkong und Japan und am 9. März in Europa. Polyphony Digital entwickelte den insgesamt sechsten Teil der beliebten Rennspielreihe für die Playstation 2.

Er punktete mit 700 Autos von 80 Herstellern. Die Bandbreite zog sich vom Daimler-Oldtimer von 1886 bis zu futuristischen Prototypen für 2022. Spieler:innen können sie auf 51 Strecken fahren. In den asiatischen Märkten legte Polyphony einen 212-seitigen Fahrführer und Unterricht für Rennsportphysik dazu.

„Gran Turismo“-Cheats: Von zehn Millionen Credits bis zu Gold

Die Cheats können nur aktiviert werden, wenn das Spiel laut internem Kalender mindestens 365 Tage aktiv im GT-Modus war. Allerdings funktionieren sie auch in Emulatoren. Der erste von den vier Codes lässt 10.000.000 Credits auf das Konto prasseln. Das sollte für ein paar Fahrzeuge und Verbesserungen reichen. Die Eingabereihenfolge lautet: Select, links, rechts, rechts, runter, hoch, hoch, links, runter, hoch, rechts, links, runter, L1, R1, Select.

Die zweite Eingabeabfolge (Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, L1, Select) lässt den Spieler eine Lizenz bestehen. Um spezielle Lizenzen in Gold zu absolvieren, ohne dafür viel tun zu müssen, verwendet man Code drei (Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select).

Für Code vier erhältst du Gold bei jedem Rennen. Die Abfolge lautet: Select, L1, hoch, hoch, Select, R1, runter, runter, Select, L2, Select, R2, Select. Angeblich schaltet die letzte Abfolge nicht auf jeder Strecke Gold frei. Die Codes für Lizenzen und Goldereignisse funktionieren übrigens auch bei der Tourist Trophy.

Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik:

10 Bilder ansehen Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik Quelle: Steam

Mehr zu diesem Thema PlayStation