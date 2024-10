Diese merkwürdige Wolke taucht immer am selben Ort auf: Die Nasa verrät, wie sie entsteht

Immer wieder gibt es atemberaubende Aufnahmen von Satelliten, die die Erde in ungewöhnlichen Blickwinkeln ablichten. Bei diesen Bildern gibt es aber auch immer wieder einige Phänomene zu entdecken, die wir sonst aus unserer Perspektive seltener sehen. Eines davon ist eine besondere Wolke, die anscheinend immer an derselben Stelle entsteht und sich nicht wegbewegt.

Das Taieri Pet in Neuseeland

Auf X hat die Nasa ein Bild der ungewöhnlichen Wolke gepostet. Wie ihr im eingefügten Beitrag oben sehen könnt, entsteht sie über Neuseeland und hat eine längliche Form. Die von den Einheimischen „Taieri Pet“ getaufte Wolke taucht immer wieder dort auf und verharrt dabei scheinbar regungslos über dem Areal. Was übernatürlich klingt, hat aber eine ganz natürliche Erklärung.

Das Taieri Pet ist eine sogenannte Linsenwolke, wie die Nasa erklärt. Sie entsteht, wenn starke, kontinuierliche Winde auf ein Gebirge treffen. Der Wind muss nach oben über den Gipfel strömen, um seinen Weg fortzusetzen. Dabei entsteht eine Welle aus Wind, die über den gesamten Berg verläuft. An der höchsten Stelle, dem Kamm dieser Welle, kühlt die Luft durch die Höhe ab und kondensiert zu einer Wolke.

Da die Luft auf der anderen Seite des Berges wieder absinkt, wird die Wolke nicht sonderlich breit, sondern bekommt ihre klar abgetrennte Form. Das führt auch dazu, dass der Eindruck entsteht, die Linsenwolke würde sich nicht bewegen. Tatsächlich strömt permanent Luft über den Berg und die Wolke bildet sich immer neu. Im Zeitraffer lässt sich das Phänomen noch genauer beobachten:

Betrachtet man die Linsenwolke von der Seite, lassen sich häufig mehrere Schichten erkennen. Das passiert, wenn mehrere starke Winde verschiedene Luftschichten bilden, die über das Gebirge ziehen. Im Grunde verläuft dann eine Luftwelle über der anderen und beide kühlen ab, bevor sie sich dann wieder ins Tal absetzen.

Die ungewöhnliche Form der Linsenwolken hat schon mehrfach dazu geführt, dass sie für ein Ufo gehalten worden. Nicht zuletzt, weil viele Menschen nicht in der Nähe eines Gebirges leben und das Phänomen deshalb noch nie gesehen haben. Für die Menschen in Neuseeland, die in der Nähe des Taieri Pets leben, ist es zu einer regelmäßigen Wettererscheinung geworden.

