Augmented Reality trifft Astronomie: Die NASA-App zeigt dir das Sonnensegel in Echtzeit

Der Name klingt unspektakulär: Advanced Composite Solar Sail System, kurz ACS3, hat die Nasa ihr Sonnensegel genannt, das seit dem 29. August im Weltall in Betrieb ist.

Sonnensegel erstreckt sich über 80 Quadratmeter

Doch das, was dahinter steckt, hat es in sich – und zwar nicht nur technisch. Die Strebenlänge des Sonnensegels beläuft sich auf etwa sieben Meter, doch wenn es sich entfaltet, erstreckt es sich über 80 Quadratmeter – und ist damit in bestimmten Situationen von der Erde aus am Himmel zu sehen.

Wer sich da fragt, wo und wann kann ich das Sonnensegel mit meinen Augen bestaunen, bekommt Hilfe von der Nasa selbst. „Interessierte können sich der #SpotTheSail-Kampagne anschließen, indem sie die Nasa-App auf mobilen Plattformen verwenden, um herauszufinden, wann das Sonnensegel an ihrem Standort sichtbar sein wird“, teilte die Nasa in einer Pressemitteilung mit.

Augmented-Reality-Leitfaden in der App

Die kostenlose App biete einen „ortsspezifischen Zeitplan für bevorstehende Sichtungsmöglichkeiten“. Ein integriertes Augmented-Reality-Tool weise Benutzer:innen in Echtzeit auf den Standort des Sonnensegels hin, heißt es weiter.

Die US-Raumfahrtbehörde liefert auch eine detaillierte Beschreibung, wie die App dafür angewandt werden kann. Zuerst müsse unter „Ausgewählte Missionen“ das Advanced Composite Solar Sail System angeklickt werden, dann soll in der unteren Navigationsleiste unter „Sichtungen“ eine Liste aller bevorstehenden Sichtungen für den jeweiligen Standort angezeigt werden. Für iOS-Geräte gibt es zudem die Funktion „Sky View“, die einen Augmented-Reality-Leitfaden liefert, der den Echtzeitstandort des Sonnensegels während des Vorbeiflugs ermitteln soll.

Mit dem Sonnensegel wird „neue Art der Navigation im Sonnensystem erprobt“

Mit dem riesigen Sonnensegel wird laut der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) eine „neue Art der Navigation in unserem Sonnensystem erprobt“.

Sonnensegel arbeiten ähnlich wie die Segel von Schiffen auf der Erde. Statt über einfallenden Wind funktionieren Sonnensegel, indem ihre Oberfläche Lichtpartikel der Sonne reflektiert. Einen Teil dieser Energie wandelt das Segel in Schub um und treibt so das Raumschiff an. Das funktioniert nur im Vakuum des Weltraums und mit genügend Protonen der Sonne. Mit der Sonnensegel-Technologie sollen künftig nicht nur Missionen in unserem Sonnensystem, sondern auch darüber hinaus möglich werden. Beim Verlassen des Sonnensystems könnten dann große Laser auf die Segel gerichtet werden und diese antreiben.