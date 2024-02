News Artikel merken

„Bereit, um geflogen zu werden“: Riesiges Sonnensegel ist dünner als ein menschliches Haar

Seit Jahren arbeitet die Nasa an einer Möglichkeit, Raumschiffe künftig per Sonnensegel anzutreiben. Jetzt sind die finalen Tests an einem ultradünnen, aber gigantisch großen Segel abgeschlossen – es ist einsatzbereit.