Meta soll Millionen Accounts von Unter-13-Jährigen bestehen lassen – wegen der Daten

Meta sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die in einer kürzlich eingereichten Klage in den USA erhoben wurden. Laut den Anschuldigungen verstößt das Unternehmen regelmäßig gegen den Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) von 1998, indem es gezielt Kinder unter 13 Jahren anzieht und deren Daten sammelt, ohne die erforderliche Zustimmung der Eltern einzuholen.

Das geht aus Dokumenten hervor, die in einer Klage von 33 amerikanischen Staaten gegen Meta veröffentlicht wurden, wie die New York Times berichtet. Es scheint ein „offenes Geheimnis“ bei Meta zu sein, dass viele Nutzer unter der Altersgrenze von 13 Jahren liegen.

Laut Richtlinien müssen Facebook- und Instagram-Nutzer mindestens 13 Jahre alt sein. Allerdings ist diese Altersgrenze relativ einfach zu umgehen.

Meta handelt nicht

Zwischen 2019 und 2023 hat Meta wohl mehr als 1,1 Millionen Meldungen zu die Accounts erhalten, deren Nutzer unter 13 Jahre alt sind. Trotz dieser hohen Zahl wurde nur ein Bruchteil der Accounts tatsächlich deaktiviert.

Einer der vermuteten Gründe ist, dass Meta weiterhin Daten von diesen jungen Nutzern sammeln möchte. Die gegen das Unternehmen gerichtete Klage legt jedoch noch schwerwiegendere Vorwürfe nahe.

In der Klage wird nicht nur behauptet, dass Meta die Accounts minderjähriger Nutzer nicht löscht, sondern auch, dass das Unternehmen junge Nutzer aktiv dazu ermutigt, ungesund viel Zeit in seinen Apps zu verbringen. Das führt, so die Anklage, zu einer Förderung von Körperdysmorphien und setzt die Kinder potenziell schädlichen Inhalten aus.

Meta selbst hat Anfang dieses Monats einen Blogpost veröffentlicht, der eine Gesetzgebung fordert, die Eltern mehr Verantwortung darüber zuweist, welche Apps ihre Kinder nutzen dürfen.

Meta meldet sich zu Wort

In einer E-Mail an Mashable hat sich Meta zu den Vorwürfen geäußert. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass es Maßnahmen gibt, um Konten von Nutzern unter 13 Jahren zu entfernen, sobald diese identifiziert werden. Jedoch räumte der Sprecher ein, dass die Verifizierung solcher Konten eine Herausforderung darstellt, insbesondere weil Kinder unter 13 in der Regel keinen Ausweis besitzen, der ihr Alter bestätigen könnte.

Diese Problematik führt dazu, dass Meta einen anderen Ansatz verfolgt: Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass App-Stores eine elterliche Einwilligung einfordern, bevor Kinder Apps herunterladen können.

Diese Stellungnahme scheint darauf abzuzielen, einen Teil der Verantwortung auf die Eltern und die Betreiber von App-Stores zu verlagern, um sicherzustellen, dass Kinder unter 13 Jahren keinen Zugang zu Apps haben, die für sie nicht geeignet sind.

