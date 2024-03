Microsoft setzt auf aggressive Pop-ups, um Bing in Chrome zu etablieren

Bing will eure Standardsuchmaschine sein. (Foto: rarrarorro / Shutterstock)

Microsoft möchte, dass mehr Menschen Bing nutzen. Windows-Nutzer, die den Chrome-Browser von Google verwenden, werden nun durch ein Pop-up darauf hingewiesen, Bing als ihre Standardsuchmaschine einzurichten.

Das Pop-up bewirbt dabei die kostenlose Nutzung von ChatGPT-4 in Chrome. Microsoft unterstreicht, dass Nutzerinnen und Nutzer mit Bing eine verbesserte Chat-Erfahrung mit dem Copilot genießen können – inklusive Funktionen wie Chatverlauf, Notizbuch und Personalisierung.

Laut einem Bericht von Windows Latest handelt es sich um ein einmaliges Pop-up, das unabhängig von der Entscheidung für oder gegen Bing nicht erneut erscheint.

Microsoft begibt sich auf fremdes Terrain

Microsoft hat auch schon vorher Pop-ups eingesetzt, um für seine Dienste zu werben. Neu ist jedoch, dass diese nun auch erscheinen, wenn Nutzer ein Konkurrenzprodukt wie Google Chrome verwenden.

Microsoft will damit mehr Menschen für Bing gewinnen, die bisher nicht auf den eigenen Browser Edge umsteigen wollten. Falls ihr das Pop-up versehentlich mit „Ja“ bestätigt habt, könnt ihr diese Änderung in den Einstellungen von Chrome wieder rückgängig machen.

Allerdings nutzt Microsoft diese Gelegenheit, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass mit der Rückänderung der Einstellungen der Zugang zu ChatGPT-4 und Dall-E 3 in Chrome verloren geht.

Das Pop-up erscheint sowohl in Windows 11 als auch in Windows 10. Der „Ja“-Button fällt durch seine blaue Hervorhebung besonders ins Auge, während der „Nein, danke“-Button optisch eher in den Hintergrund tritt.

Ob Microsoft mit dieser Herangehensweise tatsächlich neue Bing-Nutzerinnen und -Nutzer gewinnen kann, wird sich zeigen müssen.

