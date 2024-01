Google ist mit einem Marktanteil von 80 Prozent auf Desktops und über 95 Prozent auf Smartphones und Tablets absolut führend, wenn es um die Nutzung von Suchmaschinen in Deutschland geht.

Suchmaschinen: Bing holt gegenüber Google auf

Bing hat aber in den vergangenen Jahren aufgeholt – zumindest am Desktop, wo Microsofts Suchmaschine mittlerweile auf einen Marktanteil von rund 15 Prozent kommt.

Dabei unterscheiden sich die Suchergebnisse zum Teil deutlich, was unter anderem an der unterschiedlichen Gewichtung von SEO-Signalen wie Keywords, Backlinks oder mobil optimierten Seiten liegt.

Google kämpft mit SEO-Spam

Während manche die Ergebnisse von Google bevorzugen, sind andere von dem steigenden Anteil von Spam-Beiträgen und qualitativ nicht hochwertigen Seiten in den Suchergebnissen genervt.

Eine Lösung für das Dilemma: Google und Alternativen wie Bing oder Yahoo und Duckduckgo parallel nutzen. Bisher war es dazu nötig, mehrere Browser(-fenster) zu öffnen.

Suchmaschinen in Edge parallel nutzen

Wie der Microsoft-Manager Mikhail Parakhin bei X wissen ließ, kann man im Edge-Browser zwei Suchmaschinen in einem Fenster gleichzeitig nutzen. Ist die Bing-Suche voreingestellt, gibt man seine Anfrage in den Suchschlitz ein – und Bing liefert die entsprechenden Suchergebnisse.

Klickt man dann auf das Lupensymbol rechts oben, öffnet sich eine zusätzliche Spalte, in der dieselbe Suchanfrage bei Google gestellt wird und die Ergebnisse angezeigt werden. In beiden Spalten kann man weiter nach unten durch die jeweiligen Suchergebnisse scrollen.

Google, Yahoo oder Duckduckgo wählbar

Wer möchte, kann sich oben in der rechten Spalte statt Google auch Yahoo oder Duckduckgo einstellen. Das Ganze funktioniert dann genauso wie in dem Google-Beispiel – mit den entsprechend eigenen Ergebnissen.

Interessant ist, dass die jeweiligen Bing-Alternativen in der rechten Spalte, so diese geöffnet bleibt, über die erste Suche hinweg aktiv bleiben. Auch weitere Suchen in Bing werden synchronisiert und genauso in Google, Yahoo oder Duckduckgo ausgeführt.