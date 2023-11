Bing-Chat: Ergebnisse lassen sich jetzt auch in Excel öffnen

Microsoft hat laut Windows Latest durch ein neues Update die Nutzerfreundlichkeit von Bing-Chat für Nicht-Edge-User erhöht. Außerdem kann die Chat-KI jetzt Antworten in Tabellenform liefern, die sich dann problemlos in Microsoft Excel übertragen lassen.

Microsoft-Plugin: Bing-Antwort per Mausklick in Excel öffnen

Wie das Beispiel auf der News-Seite zeigt, beantwortet das Browser-KI-Tool Bing-Chat bestimmte Fragen jetzt mit Excel-Tabellen. So spuckte das Programm beispielsweise eine klar strukturierte und detaillierte Übersicht zum Telefonmarkt in Indien aus. Das Besondere: Das Ergebnis muss nicht in mühsamer Kleinarbeit per „Kopieren und Einfügen“ in eine Excel-Datei übertragen werden, wenn das das bevorzugte Format ist.

Wer bei Bing den Mauszeiger über der tabellarischen Antwort schweben lässt, bekommt das Dialogfeld „In Excel öffnen“ angeboten. Ein Klick darauf wandelt den Text des Chatbots in eine Excel-Datei um, die sich dann entsprechend bearbeiten und speichern lässt. Die Neuerung bezieht sich bisher nur auf Bing, ChatGPT wird die Option wahrscheinlich erst mit dem weiteren Ausbau der Windows-11-KI Copilot erhalten.

Weitere Neuerungen bei Bing: Rewrite und weniger Limitationen

Das ist allerdings nicht die einzige Neuerung, die das Update mit sich bringt. Zusätzlich bekommt Bing mit „Rewrite“ eine Funktion, die bei ChatGPT schon länger verfügbar ist: das Editieren vorausgegangener Dialog-Texte. Das Verändern eines zurückliegenden Chat-Teils lässt die Konversation mit der KI an die modifizierte Stelle des Gesprächs zurückspringen, wobei dadurch die maximale Anzahl an Nachrichten pro Konversation unberührt bleibt.

Durch das Update wurden außerdem die Limitationen für Bing-Nutzer, die nicht den Microsoft-Edge-Browser verwenden, etwas gelockert. So kann man pro Nachricht an den Chatbot jetzt 4.000 statt nur 2.000 Zeichen schreiben. Im Gegensatz zu Edge-User:innen dürfen Bing-Anwender:innen in Nicht-Microsoft-Browsern aber weiterhin statt 30 nur 5 Fragen stellen.

Wahrscheinlich wird die Excel-Unterstützung nur eine erste von weiteren Plugin-Optionen für Microsoft Bing sein. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, seine Office-Produkte wie Word, Powerpoint und Excel mit KI-Tools zu verknüpfen.

Verwirklicht wird das insbesondere durch die KI-Software Copilot für Windows 11, die Nutzer:innen von Microsoft-365-Software bei jedweder Arbeit unterstützen soll. Ziel des Programms ist es, dass Anwender:innen ihre Projekte nie mehr mit einer leeren Seite beginnen müssen und die Nutzung der Programme grundlegend erleichtert wird.

