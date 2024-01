Kopf-an-Kopf-Rennen der Tech-Giganten: Microsoft überholt Apple – weil es voll auf ein Thema setzt

Das sind die Big Five an der Börse: Amazon, Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) und Microsoft. (Foto: Koshiro K / Shutterstock)

Am Donnerstag stieg der Börsenwert von Microsoft zwischenzeitlich um zwei Prozent auf 2,9 Billionen Dollar. Apple war zum gleichen Zeitpunkt „nur“ 2,8 Billionen Dollar wert. Damit steigt Microsoft zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt auf.

Der Grund, warum der Windows-Konzern sich nun auf Platz 1 geschoben hat: Das Unternehmen profitierte im vergangenen Jahr stark vom Hype um künstliche Intelligenz (KI). Mit dem Entwickler des Sprachmodells ChatGPT, OpenAI, hat Microsoft eine exklusive Partnerschaft. Die neue Technologie integriert das Unternehmen schrittweise in all seine Produkte, unter anderem auch in seinen Cloud-Service Azure. Gerade erst stellte Microsoft eine neue PC-Tastatur vor, die eine eigene Taste für den KI-Assistenten Copilot hat.

Apple hingegen schwächelte zuletzt – wenn auch auf hohem Niveau. Vor allem in China geht die Nachfrage nach den Produkten zurück, auch nach dem iPhone. Analysten erwarten, dass sich der Konzern noch lange mit diesem Problem herumschlagen wird.

In den vergangenen sechs Monaten ist die Microsoft-Aktie um 15,7 Prozent gestiegen, Apples Aktie hat im gleichen Zeitraum dagegen 1,3 Prozent verloren.

KI -Hype treibt Tech-Werte weiter an

Im vergangenen Jahr haben die „Magnificent 7“, wie die sieben KI-Hoffnungsträger an der Börse genannt werden, das Börsengeschehen angetrieben. Zu ihnen gehören neben den Big Five, den fünf großen Tech-Unternehmen Microsoft, Meta (der Mutterkonzern von Facebook), Apple, Amazon und Alphabet (der Mutterkonzern von Google), auch der Elektroautobauer Tesla und der Chipproduzent Nvidia.

Laut der US-Investment­gesellschaft Franklin Templeton könnten im Jahr 2024 auch Tech-Werte auf breiter Front profitieren, weil das Thema KI vom Hype- in die Anwendungsphase kommt. Sie geht davon aus, dass jetzt viele Unternehmen in entsprechende Tools und ihre IT-Infrastruktur investieren werden. Im Jahr 2023 haben bereits Halbleiter-, Hardware- und Cloud-Computing-Unternehmen von einer steigenden Nachfrage im Sog dea KI-Hypes profitiert. Nun könnten auch vermehrt die Software-Branche und Internetdienste profitieren.

