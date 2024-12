Satya Nadella: Warum Google mehr mit Windows verdient als Microsoft

Microsoft-Chef Satya Nadella hat in einem Interview eine überraschende Aussage getroffen, die tief blicken lässt, wie die Dynamiken im großen Online-Geschäft laufen.

Anzeige Anzeige

Obwohl Windows das populärste Desktop-Betriebssystem der Welt ist, verdiene nicht Hersteller Microsoft das meiste Geld damit, sagte Nadella im Podcast BG2Pod, sondern Google.

Google dominiert den weltweiten Suchmaschinen-Markt

Wie das sein kann? Da Google das weltweite Suchanfragen-Geschäft dominiert und sich deren Browser Chrome zum dominierenden Browser unter Microsoft entwickelt hat, kann Google mit den Web-Suchen sehr große Einnahmen erzielen. Man habe „den Browser an Google verloren“, konstatierte Nadella. Laut Statcounter beläuft sich der Anteil von Google am weltweiten Suchmaschinen-Markt auf 90 Prozent, Microsofts Bing komme lediglich auf vier Prozent.

Anzeige Anzeige

Um Bing stärker zu positionieren, hat Microsoft in der Vergangenheit versucht, eine Kooperation mit Apple abzuschließen. Das Ziel dabei war, Bing zur Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten zu machen.

Apple gab Microsoft einen Korb

Laut Futurezone sei Microsoft bereit gewesen, jährlich bis zu 15 Milliarden US-Dollar dafür auf den Tisch zu legen. Allerdings ging Apple nicht darauf ein. Aus Gerichtsdokumenten ging im vergangenen Sommer hervor, dass Apple-Manager Eddy Cue dazu intern gesagt habe: „Es gibt kein Geld der Welt, das uns Microsoft bieten könnte.“

Anzeige Anzeige

In der Tatsache, dass Google und nicht Hersteller Microsoft mit Windows am meisten Geld verdient, sieht Nadella aber auch eine Chance. Dank der erfolgreichen Cloud-Dienste befinde man sich wirtschaftlich in einer guten Position, erklärte er. Ziel sei es nun, durch die Rückeroberung der Geldquellen unter Windows weitere Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

12 krasse Fehlprognosen der Tech-Geschichte: Auch Experten liegen mal daneben

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Nadella sieht Copilot als zentrales Tool

Eine zentrale Rolle dabei soll Copilot spielen. Nadella will die Nutzer:innen dazu bringen, den KI-Assistenten auch für „kommerzielle“ Zwecke zu nutzen, etwa für Produktsuchen oder Recherchen vor dem Kauf neuer Güter. So will er damit Geld verdienen – und Googles als Hauptverdiener an Windows ablösen.

Anzeige Anzeige

Die rasante Entwicklung von KI, so Nadellas Hoffnung, könnte eine Verschiebung in der Suchlandschaft mit sich bringen.