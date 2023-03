Windows 11: Microsoft testet Dateiempfehlungen im Explorer

Microsoft testet ein neues Feature. (Foto: The Art Of Pics/ Shutterstock)

Microsoft hat damit begonnen, ein System mit dem Namen „Dateiempfehlungen“ im Datei-Explorer zu testen. Wie der Name unschwer erkennen lässt, sollen Nutzern damit Dateien, auf die sie am häufigsten zugreifen, direkt auf der Startseite angezeigt werden.

Aktuell befindet sich das Feature noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Wie Microsoft in einem Blogbeitrag mitteilt, steht die aktuelle Version nur einigen Insidern aus dem Dev-Channel zur Verfügung, die das Windows-11-Insider-Preview-Build-23403-Update installiert haben.

Außerdem müssen sie dazu noch mit einem Azure-Active-Directory-Konto angemeldet sein, das sich derzeit nur an Geschäftsanwender richtet. Der Dev-Channel erhält Builds, „die lange Vorarbeit von unseren Ingenieuren darstellen, mit Funktionen und Erfahrungen, die möglicherweise nie veröffentlicht werden“.

Microsoft gibt an, dass geplant sei, das „Feedback zu überwachen und zu sehen, wie es ankommt, bevor es an alle weitergegeben wird“. Das Unternehmen scheint sich also nicht sicher zu sein, ob das neue Feature wirklich für die breite Masse geeignet sein wird. „Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Builds, die wir im Dev-Channel veröffentlichen, nicht als mit einer bestimmten Version von Windows übereinstimmend angesehen werden sollten und die enthaltenen Funktionen sich im Laufe der Zeit ändern, entfernt oder in Insider-Builds ersetzt oder möglicherweise nie über Windows hinaus für allgemeine Kunden veröffentlicht werden“, schreibt Microsoft.

Mit dem neuen Build kommen weitere Neuerungen und Verbesserungen

Build 23403 fügt neben File-Recommendations einige weitere interessante Tests hinzu. Es erweitert das Live-Captions-System von Windows, um mehr Sprachen zu unterstützen. Dazu gehören vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Außerdem ruft die Sprachausgabe jetzt Updates für die Outlook-Unterstützung ab und der Taskleiste wurde ein sichtbarer VPN-Status hinzugefügt, wenn eine Verbindung zu einem VPN-Profil besteht. Auch eine kleine farbliche Anpassung hat Microsoft vorgenommen. Das Suchfeld in der Taskleiste wird heller, wenn Windows auf einen benutzerdefinierten Farbmodus eingestellt ist.

Mehr zu diesem Thema Microsoft Windows