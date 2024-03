Microsoft Teams kann bald eure Chatnachrichten für euch schreiben

Wie aus einem Blogpost hervorgeht, baut Microsoft seinen Support von KI-Funktionen in den Microsoft Office Apps weiter aus. Besonders in das Kommunikations-Tool Teams werden wohl im Laufe des Jahres ein paar äußerst praktische Neuerungen integriert.

Wer sich mit den intelligenten Anwendungen vertraut macht, kann sich künftig eine Menge unnötiger Kleinarbeit sparen.

Teams: Copilot entwirft Nachrichten nach Kontext und macht intelligente Notizen

Copilot kann laut Microsoft bald noch besser dabei helfen, Chat-Nachrichten zu entwerfen und an die jeweilige Situation anzupassen. Zum Beispiel kann man die KI auffordern, eine Nachricht „witziger“ zu formulieren, oder einen Call to Action einzufügen.

Zudem wird das Programm wohl auf längere Sicht dazu in der Lage sein, einen Entwurf für eine neue Nachricht allein ausgehend vom Kontext der gerade laufenden Chat-Konversation zu liefern.

Zusätzlich zur intelligenten Schreibunterstützung, hilft Copilot bald auch beim Zusammenfassen von Telefonaten. Der „Intelligent Call Recap“ macht während eines gesprochenen Anrufs automatisch Notizen und schlägt außerdem sich daraus ergebende Aktionen vor.

Meeting-Zusammenfassung bei Teams ebenfalls weiter verbessert

Microsoft ist stetig bemüht, seine Office-Apps mit neuen, innovativen KI-Funktionen auszustatten, die Nutzer:innen das Leben leichter machen. So kann man zum Beispiel mittlerweile immersive Hintergründe entwerfen, falls im Homeoffice mal das Chaos ausgebrochen ist, Umgebungsgeräusche unterdrücken oder Meetings zusammenfassen lassen.

Gerade letzteres Feature soll in den kommenden Monaten ebenfalls weiter ausgebaut werden. Dann liefert Copilot in Teams einen Überblick, der gesprochene Transkripte und geschriebene Chats gleichermaßen zusammenfasst und so die gesamte Essenz eines Online-Treffens mit wenig Aufwand einsehbar macht.

Wer ein Meeting verpasst hat, kann so sehr schnell rekapitulieren, worüber gesprochen wurde und so auf dem aktuellen Stand bleiben. Zudem soll bald eine Funktion kommen, die Zeitpunkte im Meeting markiert, in denen man selbst angesprochen wurde. Das soll dabei helfen, individuell relevante Stellen im Transkript schneller wiederzufinden.

Automatischer Wechsel zur besten Kamera: KI-Features für Teams Rooms

Für Teams Rooms ist gegen Ende des Jahres eine Art automatische Bildregie geplant. Das Feature Intelliframe wechselt selbständig zum besten Blickwinkel im Besprechungsraum, wenn beispielsweise eine Kamera gerade verdeckt ist.

Als weitere Funktion will Microsoft die Teams-App mit einer Sprecher:innen-Erkennung ausstatten. Dafür kann man seine Gesichtszüge und Stimme vom Programm registrieren und speichern lassen, damit es im Transkript Aussagen der richtigen Person zuordnen kann.

