Dank Mini-Motor: Dieses E-Bike wiegt nur 10 Kilogramm

Urtopia-E-Bike Titanium Zero mit neuartigem Mini-Motor. (Foto: Urtopia)

Mit leichten E-Bikes kennt sich Urtopia aus. Der Hersteller aus China hat mit dem Carbon 1 schon seit über zwei Jahren ein Fahrrad auf dem Markt, das mit einem Gewicht von rund 15 Kilogramm zu den leichtesten seiner Zunft gehört.

E-Bike: 10 Kilogramm mit Motor und Akku

Ein E-Bike, das inklusive Motor und Akku nur zehn Kilogramm wiegt, wäre derweil ein echter Quantensprung. Ein solches präsentiert Urtopia jetzt auf der CES 2025 in Las Vegas mit dem Titanium Zero.

Dass das E-Bike so leicht sein kann, hat laut Urtopia mehrere Gründe. So verfügt das Titanium Zero über einen besonders leichten 3D-gedruckten Titan-Rahmen.

Groß wie eine Coladose: 1,2-Kilo-Motor

Herzstück des Urtopia-Gefährts ist aber der Quark DM 1.2 genannte selbstentwickelte Mini-Motor. Dieser ist ungefähr so groß wie eine Coladose und bringt nur 1,2 Kilogramm auf die Waage.

Dennoch verspricht der Motor mit einer Drehmomentdichte von 60 Nanometer eine vergleichsweise hohe Leistung. Urtopia selbst spricht vom kleinsten und leichtesten Hochleistungsmotor seiner Art.

„Bahnbrechende“ Feststoff-Akkutechnologie

Mit einer kompakten Größe, einem geringen Gewicht und einer hohen Energiedichte von 300 Wattstunden pro Kilogramm soll der Akku des Titanium Zero punkten. Hier setzt Urtopia auf eine angeblich „bahnbrechende“ Feststoff-Akkutechnologie.

Deutlich zurückhaltender äußert sich der Hersteller bei den übrigen Werten des Akkus. Zur Gesamtkapazität oder der maximal möglichen Reichweite gibt es keine Angaben, wie auch heise.de bemängelt.

Prototyp: 1 Million Dollar Entwicklungskosten

Allerdings handelt es sich bei dem auf der CES gezeigten E-Bike auch erst einmal nur um einen Prototyp. Ob das Fahrrad je in Serienproduktion gehen wird, ist fraglich. Allerdings dürften die selbstentwickelten Komponenten wie der Mini-Motor und der kompakte Akku in künftigen E-Bike-Modellen von Urtopia Verwendung finden.

Günstig war die Entwicklung des Prototypen jedenfalls nicht, wie Urtopia-CEO Bo Zhang erklärt. Demnach hat das Unternehmen rund eine Million US-Dollar investiert. Die einzelnen Komponenten des E-Bikes sollen rund 50.000 Dollar wert sein.

