Model 2 gesichtet: Stellt Tesla beim Robotaxi-Event sein 25.000-Dollar-E-Auto vor?

Am 10. Oktober 2024 will Tesla sein lang erwartetes Robotertaxi vorstellen. Im Zuge dessen könnte auch ein günstiges Model 2 zur Sprache kommen. Ein Prototyp des 25.000-Dollar-Fahrzeugs soll jedenfalls in freier Wildbahn gesichtet worden sein.