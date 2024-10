Ihr könnt diesen Monat noch einen zweiten Kometen mit bloßem Auge sehen

Astronomen haben einen zweiten Kometen entdeckt, der im Oktober mit bloßem Auge sichtbar sein könnte. Damit gesellt sich der Komet mit der Bezeichnung C/2024 S1 zu Tsuchinshan-Atlas, der kürzlich Schlagzeilen machte.

Tsuchinshan-Atlas wurde bereits Anfang 2023 entdeckt und stammt vermutlich aus der Oortschen Wolke, am Rand unseres Sonnensystems. Der Komet nähert sich der Erde zum ersten Mal seit über 80.000 Jahren.

Vor seiner Ankunft wurde spekuliert, dass er aufgrund seiner geringen Stabilität zerbrechen könnte. Bisher blieb er allerdings intakt. Die Annäherung findet morgen, am Samstag, den 12. Oktober statt, wo er bei klarem Nachthimmel sichtbar sein sollte.

Das ist C/2024 S1

Der neue Komet C/2024 S1 wiederum wurde erst kürzlich am 27. September 2024 durch das Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas) auf Hawaii entdeckt. Es wird angenommen, dass der neue Komet, genau wie Tsuchinshan-Atlas, ebenfalls aus der Oortschen Wolke stammt.

Die Größe und Form von C/2024 S1 sind noch weitestgehend unbekannt. Am 24. Oktober soll er sich aber bis auf 131,6 Millionen Kilometer der Erde nähern. Einige Tage später, am 28. Oktober nähert er sich dann unserer Sonne auf bis zu 1,2 Millionen Kilometer und versucht an dieser vorbeizufliegen, schreibt Space.com.

Da er der Sonne so nahe kommt, wird der Komet als „Sungrazer“ klassifiziert. Wie hoch die Chancen sind, dass er den Vorbeiflug an der Sonne überlebt, ist derzeit ungewiss.

Hier ist der Komet sichtbar

Erste Aufnahmen zeigen, dass C/2024 S1 eine grüne Färbung hat, was bei Kometen eher selten ist. Seine maximale Helligkeit erreicht er zwischen dem 24. und 28. Oktober. In dieser Zeit kann in der südlichen Hemisphäre kurz vor Sonnenaufgang gesehen werden, schreibt Forbes.

In der nördlichen Hemisphäre kann der neue Komet am ehesten vom 29. bis zum 31. Oktober gesehen werden, hier allerdings nur in einer stark abgeschwächten Form. Online-Tacker wie The Sky Live geben stets Live-Daten zum Standort des Kometen.

