Auf den Mond gestürztes Raumschiff soll geheimnisvolle Fracht an Bord gehabt haben

Im März 2022 stürzte eine unbekannte Rakete auf die Oberfläche des Mondes und hinterließ dabei einen Doppelkrater von 29 Metern breite. Als man den Flugkörper als Teil einer chinesischen Langer-Marsch-3C identifiziert hatte, galt das Rätsel um den mysteriösen Weltraummüll zunächst als geklärt. Genauere Untersuchungen stellen Forschende jetzt aber vor weitere Fragen.

Mysteriöses Raumschiff treibt zehn Jahre in Weltraum

Die geheimnisvolle Rakete trudelte schon eine ganze Weile durch das All, ehe sie auf die Oberfläche des Erdtrabanten krachte. 2014, also vor beinahe zehn Jahren startete sie wohl als Teil der chinesischen Mondmission Chang’e-5-T1 in den Weltraum, wobei sie irgendwie verloren ging. Laut U.S. Space Command kehrten die Überreste des Flugkörpers nie in unsere Atmosphäre zurück.

2015 wurden sie dann wieder entdeckt – als Weltraummüll, der Richtung Mond trudelte. Zunächst wusste niemand, wem die herrenlose Rakete gehörte, bis sie erst vor wenigen Tagen eindeutig als chinesischer Flugkörper identifiziert werden konnte. In gewohnter Manier dementiert die Volksrepublik jedwede Verbindung zu dem Raumschiff.

Dieses Abstreiten macht die Ergebnisse der Forschenden der University of Arizona jetzt umso mysteriöser.

Forschende: ungewöhnliche Flugbahn der chinesischen Rakete ist rätselhaft

Die Wissenschaftler:innen sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, dass das Raumschiff eine unbekannte Fracht an Bord gehabt haben muss – etwas sehr schweres. Denn nur so könne man die Art und Weise des Aufpralls und den zweiten Krater erklären.

Wie Doktorand Tanner Campbell in einer Pressemitteilung zur betreffenden Studie erklärt, hätte die Rakete unter den Anziehungskräften der Erde und des Mondes sowie den Einflüssen der Sonne stark trudeln müssen. Ihre Flugbahn war aber ein sehr stabiler Überschlag.

Das bedeutet laut Campbell, dass sich gegenüber der 600 Kilogramm schweren Triebwerke auf der anderen Seite des hohlen Flugkörpers etwas befunden haben muss, das ähnlich schwer gewesen ist – und jetzt mit auf der Oberfläche des Mondes liegt. Exakte Berechnungen der Forschenden hatten eindeutig ergeben, dass eine Rakete ohne Fracht sich niemals so verhalten hätte.

Was genau die chinesische Rakete geladen hatte, darüber kann man nur spekulieren. Laut Campbell könnte es sich zum Beispiel um zusätzliche Messinstrumente gehandelt haben. Auf den offiziellen Dokumenten zur Ladung des chinesischen Raumschiffs findet sich nach Angaben der Forschenden auf jeden Fall kein Hinweis auf derart schweres Gerät.

