Nach fast 300 Tagen: China landet sein mysteriöses Weltraum-Flugzeug

Schon bei dem Start des „wiederverwendbaren experimentellen Raumschiffs“ im August 2022 sprachen chinesische Medien von einem Erfolg. Am 8. Mai 2023 ist der Prototyp nach 276 Tagen wieder gelandet.

Die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) hat ihn hergestellt. Von einem „Durchbruch für ein wiederverwendbares, preiswertes Shuttle für Weltraummissionen“ war die Rede. Das Konzept erinnert Beobachter an das geheime Flugzeug X‑37B, das die US-Luftwaffe zusammen mit der Nasa erprobt.

Mission 2 erfolgreich absolviert

Es ist bereits der zweite Flug des Experimentalflugzeugs. Es stellt eine Mischung aus Flugzeug und Shuttle dar: In der Erdatmosphäre funktioniert es wie ein Flugzeug, im Orbit wie ein Raumschiff.

Das Raumschiff startete am 5. August als geheime Nutzlast an Bord einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2F und flog höher und länger als bei seiner ersten Mission. Es änderte seine Umlaufbahn, setzte eine Last ab und landete horizontal.

Chinesisches Konzept erinnert an X‑37B

Seit einigen Jahren haben Nasa und US-Airforce ebenfalls ein kombiniertes Raum-/Flugfahrzeug in der Erprobung, das zuletzt die Rekordzeit von 900 Tagen im Orbit verbracht hat. Beobachter glauben, dass die CASC auch versucht, dorthin zu gelangen.

X‑37B, so der Name des US-Projekts, steigt ebenfalls mit einer Rakete auf, fliegt später selbstständig zurück und landet auf einer Landebahn wie ein Spaceshuttle. Allerdings ist das Orbital Test Vehicle (OTV) sehr viel kleiner und kann nur eine Nutzlast in der Größe eines Pick-up-Trucks transportieren.

Neben der neuen Sonde, die während ihres Fluges einige Manöver absolvierte und ausdrücklich für friedliche Raumfahrt vorgesehen ist, erprobt das kommerzielle Unternehmen Space Transportation ein Hyperschallraumschiff. Zuletzt hat es dafür über 46 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Eine voll wiederverwendbare Raketenstufe, ähnlich der Super-Heavy-Raketenstufe von SpaceX, soll außerdem in Arbeit sein. Sie soll 2030 erste Lasten ins All transportieren. Bis dahin soll auch die Mondstation International Lunar Research Station fertig sein.

