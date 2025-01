Mitten in der Nacht: Wieso der Mars in einigen Stunden besonders hell strahlt – und wie ihr ihn sehen könnt

Schön aufgereiht: Die Erde zieht derzeit am Mars vorbei, weshalb der rote Planet besonders gut am Nachthimmel zu sehen ist. (Bild: Dotted Yeti/Shutterstock)

Hobby-Astronomen sollten ihre Teleskope bereithalten, denn unsere Erde passiert derzeit den Mars und kommt ihm laut Space.com auch noch so nahe, wie in den nächsten sechs Jahren nicht mehr.

Anzeige Anzeige

Wir erklären dir, warum der Mars deshalb die nächsten Tage so gut zu sehen ist und wie du ihn am Nachthimmel erkennst.

Die Erde überholt den Mars alle zwei Jahre unterschiedlich nah

Das Ereignis, dass der blaue den roten Planeten im Sonnensystem überholt, findet alle 27 Monate statt. Die Erde umkreist die Sonne auf einer engeren Flugbahn als der Mars und ist dabei ein kleines bisschen schneller. Allerdings eben nur so viel schneller, dass es ein bisschen mehr als zwei Jahre dauert, bis sie wieder gleichauf sind.

Anzeige Anzeige

Nach circa einem Jahr stehen sich Mars und Erde jeweils auf der anderen Seite der Sonne gegenüber und sind maximal weit voneinander entfernt. Diese Position wird im Fachjargon Konjunktion genannt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Weil die Planeten nicht in völlig gleichmäßigen Kreisen um die Sonne ziehen, sondern sich gegenseitig durch ihre Schwerkraft immer wieder ein bisschen aus der Umlaufbahn „zupfen“, ähneln die Flugbahnen eher einer Ellipse.

Anzeige Anzeige

Dadurch sind sich Erde und Mars beim Überholvorgang nicht immer gleich nahe. Dieses Mal nähern sie sich so weit an, wie erst in sechs Jahren wieder.

Opposition: Mars rückt direkt ins Rampenlicht der Sonne

Wie der Deutschlandfunk erklärt, befindet sich der rote Planet beim Vorbeiziehen von der Erde aus gesehen in Opposition zur Sonne, das bedeutet, sie stehen sich am Himmel genau gegenüber. Die Sonne leuchtet den Mars also direkt an, weshalb er die ganze Nacht besonders gut am Himmel zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Diese Position, in der Erde, Mars und Sonne eine exakte Reihe bilden, wird am 16. Januar um 4 Uhr früh erreicht. Dann strahlt der Mars für kurze Zeit heller an unserem Himmel als alle anderen Himmelskörper, sogar heller als Sirius, der sonst den Spitzenplatz einnimmt.

Mars: Hobby-Astronomen können derzeit atemberaubende Details erkennen

Am 17. Januar befindet sich der Mars außerdem in einer perfekt geraden Linie mit den beiden Sternen Kastor und Pollux. Er ist eines der ersten strahlenden Lichter, das zunächst im Osten in der Abenddämmerung zu sehen und gut an seiner rötlichen Färbung zu erkennen ist.

Mit einem Teleskop kann man derzeit mit etwas Glück sogar die vereisten Polkappen des roten Planeten erkennen.

Anzeige Anzeige

Die nächste Opposition wird der Mars erst wieder im Februar 2027 erreichen.

14 unglaubliche Bilder vom Mars

21 Bilder ansehen 21 unglaubliche Bilder vom Mars Quelle: Foto: NASA/JPL/USGS

Mehr zu diesem Thema