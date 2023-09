Außerirdisch gute Memes: So reagiert das Netz auf die mexikanischen „Alien“-Mumien

Dieser Alien wurde in Mexiko präsentiert. (Foto: dpa)

Die Vorstellung von außerirdischem Leben fasziniert die Menschen schon immer. Ein Mann, der besonders tief in dieser Materie drin steckt, ist der Journalist Jaime Maussan.

Maussan hat sich in der Vergangenheit bereits einen Namen damit gemacht, Pseudowissenschaften im mexikanischen Fernsehen zu verbreiten. Kein Wunder also, dass ausgerechnet er es war, der dem Kongress in Mexiko mumifizierte Außerirdische vorlegte.

Die Präsentation sorgte für eine regelrechte Flut von Memes im Netz, die sich über die ganze durchaus bizarre Situation amüsierten.

Mexiko, Mumien, Memes

Frühere Untersuchungen der beiden Mumien haben ergeben, dass es sich höchstwahrscheinlich um Kreationen handelt, die aus menschlichen und tierischen Knochen zusammengesetzt worden sind. Experten, wie die renommierte mexikanische Astrobiologin Antígona Segura, betonen, dass Maussans Schlussfolgerungen nicht durch ausreichende Beweise gestützt werden. Das berichtet die New York Times.

„Das Ganze ist sehr beschämend“, fügte sie hinzu und warf weitere Zweifel auf, ob diese Aliens tatsächlich aus den Tiefen des Weltalls stammen oder eher aus einem finsteren Untergrundlabor.

Aber egal, woher die Mumien stammen, das Internet ist sich einig, dass sie nicht echt sind – dafür aber umso besseres Meme-Material bieten.

