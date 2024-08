Nach Fake-Science-Vorwürfen: Wie die Physiker-Community in den USA Vertrauen zurückgewinnen will

Im April 2024 veröffentlichte das Fachjournal „Nature“ Details über die Untersuchungen zu Ranga Dias‘ Behauptungen in zwei viel beachteten wissenschaftlichen Nature-Artikeln. In diesen 2020 publizierten Arbeiten hatte der Physiker von der Universität Rochester über die Entdeckung von Supraleitung bei Raumtemperatur berichtet. Die beiden Arbeiten, die Beweise für gefälschte Daten enthielten, wurden schließlich 2022 zurückgezogen, ebenso wie andere Arbeiten der Dias-Gruppe zu verwandten physikalischen Themen etwa in „Physical Review Letters“.

Die Arbeiten hatten es in die besten Fachzeitschriften geschafft, weil die Gutachter daran gewöhnt sind, sich darauf verlassen zu können, dass die Daten nicht derart manipuliert wurden, und weil Dias‘ Experimente sehr hohe Drücke erforderten, die andere Labors nicht ohne weiteres nachstellen konnten. Eine natürliche Reaktion der Physikgemeinschaft wäre: „Wie konnten wir das nur zulassen?“ Aber eine andere sollte lauten: „Nicht schon wieder!“

Leider ist ein ähnliches Verhaltensmuster schon seit mindestens zwei Jahrzehnten bekannt. Die Geschichte solcher Täuschungen veranlasste die Amerikanische Physikalische Gesellschaft (APS), Vorkommnisse von Fälschungen, Plagiaten und Belästigungen zu untersuchen und Strukturen zu schaffen, um das Problem anzugehen. Die Arbeit der APS trug zur Festigung der Gemeinschaftsstandards bei, aber ethische Verstöße sind nach wie vor ein großes Problem.

Ethik-Task-Force gegen vorsätzlichen Betrug

Schon 2003 hatte die APS als Reaktion auf zwei aufsehenerregende Fälle von vorsätzlichem Betrug in der Physik, von denen einer den jetzt diskutierten Fällen verblüffend ähnlich ist, eine Ethik-Task-Force eingerichtet. Sie führte Umfragen durch, um herauszufinden, welche Art von Ethikschulung Physikforscher erhalten, und um das Bewusstsein der Gemeinschaft für eine Vielzahl von Ethikfragen zu ermitteln.

Die überzeugendsten Antworten kamen von einer Umfrage unter den „Junior-Mitgliedern“ der APS (diejenigen, die in den letzten drei Jahren promoviert hatten). Etwa 50 Prozent antworteten und zeigten sich sehr besorgt über eine Reihe von Ethikverstößen, die sie entweder beobachtet hatten oder an denen sie gezwungen waren, teilzunehmen. In einem Artikel von „Physics Today“ aus 2004, in dem die Daten der Umfrage vorgestellt wurden, wurden die Arten der gemeldeten Ethikverstöße aufgezeigt, darunter Fälle von Datenfälschung, Betrug und Plagiat (die bundesweite Definition von Fehlverhalten in der Forschung). Außerdem wurden schwerwiegende Vorwürfe von Mobbing und sexueller Belästigung ans Licht gebracht. Die Umfragedaten zeigten, dass der Ethikunterricht bestenfalls beiläufig stattfand.

Nach der Veröffentlichung der Umfrageergebnisse und vielen Diskussionen innerhalb der Physikergemeinschaft gab die APS eine Ethikerklärung heraus, die sich auf den respektvollen Umgang mit Untergebenen konzentriert. Außerdem beauftragte sie eine Arbeitsgruppe mit der Verbesserung der Ressourcen für die Ethikausbildung, was zu einer Sammlung von physikspezifischen Fallstudien führte, um die Ausbildung und Diskussion über ethische Fragen zu erleichtern. Darüber hinaus haben die Zeitschriften der APS gemeinsam mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft einen ausdrücklichen Schwerpunkt auf die Veröffentlichungsethik gelegt.

2018 aktualisierte und konsolidierte die APS ihre Ethikerklärungen und erweiterte den Umfang ethischen Fehlverhaltens auf Belästigung, sexuelles Fehlverhalten, Verpflichtungskonflikte und den Missbrauch öffentlicher Mittel. Die daraus resultierenden Ethikrichtlinien wurden 2019 vom APS-Rat angenommen, und gleichzeitig wurde ein ständiger Ethikausschuss eingerichtet, um ethische Fragen in der Physikgemeinschaft zu überwachen.

Die APS setzt ihren Fokus auf Bildung fort und entwickelte mit der „American Association of Physics Teachers“ (AAPT) zusätzliche Materialien. Der Online-Leitfaden „Effective Practices for Physics Programs“ (bekannt als EP3) ist eine hervorragende Ressource, die die Bemühungen von Fachbereichen und anderen Gruppen um die Ausbildung unserer Gemeinschaft durch Diskussionen erleichtern soll. Wir empfehlen insbesondere das Kapitel „Guide to Ethics“. Die APS hat sich dem Committee on Publication Ethics und der International Association of Scientific, Technical, and Medical Publishers angeschlossen, um die Bedrohung durch Publikationsfabriken zu bekämpfen.

Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen? 2020 führte das APS-Ethikkomitee mit dem „Statistical Research Center des American Institute of Physics“ zwei weitere Umfragen durch, die in den Artikeln 2023 und 2024 in „Physics Today“ beschrieben wurden. Die eine richtete sich an Mitglieder am Anfang ihrer Karriere, die innerhalb der letzten fünf Jahre promoviert hatten und an Doktoranden, um einen Vergleich mit den Ergebnissen der Umfrage von 2004 zu ermöglichen. Die andere wiederum konzentrierte sich auf Physik-Institutsleiter in den USA. Die Erhebungen zeigten, dass sich die ethische Ausbildung in den Physikfakultäten in den letzten 15 Jahren verbessert hat, dass aber Mobbing und sexuelle Belästigung für eine Reihe von Mitgliedern immer noch ein Problem darstellen.

Wichtig ist, dass die meisten Fälle von Verstößen gegen ethische Grundsätze, die von dieser Gruppe erlebt oder beobachtet werden, aus Angst vor Untätigkeit oder Repressalien nicht gemeldet werden. Beim Vergleich der Ergebnisse der beiden Erhebungen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Ansichten der Abteilungsleiter und denen der Studenten und Postdocs über das Ausmaß ethischer Verstöße und die beste Art und Weise, diese zu beheben.

Warum nur einige Verstöße gemeldet werden

Diese Erhebungen haben gezeigt, dass eine bessere Ausbildung allein nicht ausreicht, um eine Kultur der Ethik in der Physik zu fördern. Sie haben suggestive Muster aufgedeckt, die erklären, warum einige Beschwerden über ethische Verstöße gemeldet und gelöst werden, die meisten jedoch nicht. Der Hauptgrund, warum junge Wissenschaftler über Fälschungen, Plagiate oder Belästigungen schweigen, ist, dass sie befürchten, dass Beschwerden ihre Karriere zerstören, während die Täter ungestraft davonkommen.

In jenen Fällen, in denen eine Lösung gefunden wurde, gab es Personen, denen die Beschwerdeführer genug vertrauten, um ihre Bedenken mitzuteilen, und diese Personen hatten wiederum genug Macht und Verbindungen, um eine Lösung zu finden. Wir nennen dies ein Vertrauensnetzwerk. Schlüsselfiguren in einem Vertrauensnetzwerk könnten ein stellvertretender Vorsitzender, eine Ombudsperson oder ein Fakultätsmitglied sein. Diese Personen haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Betroffenen und bringen sie der Einrichtung zur Kenntnis. Ähnliche Netzwerke wären in der Tat in jeder Einrichtung, die professionelle Wissenschaftler für Forschung und Entwicklung beschäftigt, von großem Wert, da unethisches Verhalten überall vorkommen kann. Wie man solche Netzwerke aufbaut und pflegt, ist ein Thema, das mehr Aufmerksamkeit erfordert.

Ähnlich wie Gutachter und Redakteure von Fachzeitschriften darauf vertrauen können müssen, dass die Daten in einer Arbeit nicht gefälscht oder verfälscht sind, müssen alle Teilnehmer am Wissenschaftsbetrieb darauf vertrauen können, dass ihre Institutionen sie als ethische Menschen voll unterstützen. Die Doktoranden von Ranga Dias machten sich schon früh Sorgen um die Datenqualität, waren aber in einer Machtdynamik gefangen. Die Probleme wären vielleicht früher erkannt worden, wenn die Studenten in der Lage gewesen wären, sich voll und ganz an der institutionellen Reaktion zu beteiligen.

Die Förderung von Vertrauensnetzwerken und die Fortsetzung der Ausbildung, um ein Verständnis für alle Nuancen zu entwickeln, die mit ethischen Entscheidungen verbunden sind, sind wirksame Instrumente, um ethisches Verhalten zu stärken. Wir müssen sie genauso tief verankern wie technisches Fachwissen.

Frances Houle ist leitende Wissenschaftlerin in den Abteilungen Chemische Wissenschaften und Molekulare Biophysik und integriertes Bioimaging am Lawrence Berkeley National Laboratory und war 2021Vorsitzende des APS-Ethikausschusses.

Kate Kirby ist Chief Executive Officer Emerita der APS, leitende Physikerin (im Ruhestand) und ehemalige stellvertretende Direktorin des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Laura Greene ist leitende Wissenschaftlerin des National High Magnetic Field Laboratory, Marie Krafft Professorin für Physik an der Florida State University und war 2017 Präsidentin der APS. Zurzeit ist sie Mitglied des President’s Council of Advisors on Science and Technology.

Michael Marder ist Professor für Physik, Direktor des Zentrums für nichtlineare Dynamik und geschäftsführender Direktor von UTeach an der University of Texas in Austin. Er war der Gründungsvorsitzende des APS-Ethikkomitees und amtierte in den Jahren 2019 und 2020.

