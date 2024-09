Nach Rückkehr zur Officepflicht: Amazon-CEO richtet Bürokratie-Kummerkasten ein

Das Memo, das der Amazon-CEO Andy Jassy am 16. September an seine Belegschaft schreibt und veröffentlicht, geht wie ein Paukenschlag durch die Arbeitswelt. Der Grund für den Aufruhr: Jassy beordert die komplette Belegschaft an fünf Tagen die Woche zurück ins Büro.

Anzeige Anzeige

Back to the roots, arbeiten wie vor der Corona-Pandemie. Was bei all dem Lärm um die Rückkehr ins Office kaum Beachtung findet, sind die Zusatzmaßnahmen, die Jassy ergreifen will. Seine Idee: weniger Bürokratie, weniger Management, weniger Meetings.

Amazon-CEO: „Der wichtigste Grund, warum ich noch hier bin, ist unsere Kultur“

Jasyy schreibt im Memo: „Der wichtigste Grund, warum ich noch hier bin, ist unsere Kultur“. Zu der gehören für ihn unter anderem wenig Bürokratie, wenig Unternehmenspolitik und schnelle Entscheidungen. Nur, so der CEO: „Es ist kein Geburtsrecht, seine Kultur stark zu halten. Man muss ständig daran arbeiten“.

Anzeige Anzeige

Amazon sei schnell und stark gewachsen in den letzten Jahren; im Prozess habe man immer mehr Unternehmensschichten entwickelt und zusätzliche Managementpositionen etabliert. Dabei seien „Artefakte, die wir gerne ändern würden“ entstanden, wie beispielsweise „Vorbesprechungen der Vorbesprechungen der Entscheidungsmeetings“. Kurz gesagt: Amazon ist immer träger geworden.

Dabei sollten die Beschäftigten doch eigentlich das Gefühl haben, „dass sie schnell vorankommen können, ohne unnötige Prozesse, Meetings, Mechanismen und Ebenen“. Jassy nennt deswegen abseits der Office-Präsenz zwei Maßnahmen, die für Entschlackung sorgen sollen.

Anzeige Anzeige

Wie es bei Amazon weitergehen soll: Weniger Management, weniger Bürokratie

Strategie Nummer eins: Weniger Managementposten, flachere Hierarchien. Konkret sollen bestimmte Teams „das Verhältnis zwischen individuellen Mitarbeitern und Managern bis zum Ende des ersten Quartals 2025 um mindestens 15 Prozent erhöhen“.

Und für Strategie Nummer zwei setzt Jassy auf die Mithilfe der Beschäftigten. Er habe eine „Bürokratie-Mailbox“ eingerichtet, schreibt der CEO im Memo, „für alle Beispiele, in denen sich Bürokratie oder unnötige Prozesse eingeschlichen haben, die wir ausmerzen können“. Jassy verspricht: Er werde alle Mails, die im Bürokratie-Kummerkasten eintrudeln, lesen und sich Lösungen überlegen.

7 Bilder ansehen Legendäre Visitenkarten: „I’m CEO, Bitch!“ Quelle: Reddit

Mehr zu diesem Thema