Ihr könnt den Nachfolger des C64 jetzt auf Ebay kaufen – wenn ihr sehr viel Geld habt

Der Commodore 64, kurz C64, war einst ein erfolgreicher Heimcomputer. Sein weniger bekannter Nachfolger, der C65, hat es allerdings nie in die Massenproduktion geschafft. Kürzlich ist einer der seltenen Prototypen in einer Auktion auf Ebay aus Deutschland aufgetaucht.

Anzeige Anzeige

Der Verkäufer gibt an, dass dieser C65 voll funktionsfähig ist und es sich um eine späte Pre-Production-Unit mit dem Revision-5-Motherboard handelt. Diese spezielle Motherboard-Version wurde nur in späteren Prototypen verbaut, was diesen speziellen C65 noch seltener macht.

C65 kann bei Ebay ersteigert werden

Sammler und Nostalgiker zeigen bereits großes Interesse an diesem Stück Technikgeschichte. Derzeit (Stand: 28. März 2024) liegt das Höchstgebot für den über 30 Jahre alten Commodore C65 bei etwa 27.500 Euro nach 52 Geboten.

Anzeige Anzeige

Für diejenigen unter euch, die über das nötige Kleingeld verfügen und am Commodore interessiert sind, besteht noch bis Montag um 20 Uhr die Möglichkeit, ein Gebot abzugeben.

Sollte der Verkaufspreis die Marke von 50.000 Euro überschreiten, bekommt der Käufer zusätzlich einen 1085-Monitor kostenlos dazu. Der Versand des Geräts ist ebenfalls kostenfrei.

Anzeige Anzeige

Der Prototyp hat die Seriennummer 71 und kommt mit allem, was das Sammlerherz begehrt – darunter Audio- und Videokabel, das originale PSM65-2-Netzteil von Commodore, die originalen Unterlagen sowie ein Wireless Gamepad Turbo 2000 Super.

Guter Zustand, keine Vergilbung

Der Verkäufer des Commodore C65 gibt an, dass der Computer in einem guten Zustand ist und keine Anzeichen von Vergilbung aufweist. Um die Funktionsfähigkeit des Geräts zu demonstrieren, hat er ein kurzes Video veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Video zeigt er das Gerät in Aktion, indem er verschiedene Programme öffnet, darunter Deluxe Paint und das Spiel Central Park. Dabei demonstriert er auch den Einsatz des Wireless Controllers. Wie hoch der Preis für diese Technik-Rarität letztendlich steigen wird, bleibt abzuwarten.

Mehr zu diesem Thema Ebay