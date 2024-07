Nasa: Beeindruckende Nahaufnahmen von Asteroiden, die an der Erde vorbeigeflogen sind

2024 MK und 2011 UL21: So heißen die zwei Asteroiden, die kürzlich relativ nah an der Erde vorbeigeflogen sind. „Es bestand keine Gefahr, dass eines der beiden erdnahen Objekte unseren Planeten treffen würde“, teilte die Nasa in einer Pressemitteilung mit.

Nasa stuft den Asteroiden als „potenziell gefährlich“ ein

Die Beobachtungen, die dabei gemacht werden konnten, lieferten nicht nur Informationen über deren Größe, Rotation, Oberflächen sowie Hinweise auf ihre Zusammensetzung und Entstehung, sondern seien auch wertvoll „für die Planetenverteidigung“, erklärte die Nasa.

Der Asteroid 2011 UL21 flog am 27. Juni in einer Entfernung von 6,6 Millionen Kilometern an der Erde vorbei, was etwa der 17-fachen Entfernung zwischen Mond und Erde entspricht. Er wurde 2011 entdeckt und kam erstmals der Erde so nah, dass er per Radar erfasst werden konnte. Obwohl das fast 1,5 Kilometer breite Objekt von der Nasa als „potenziell gefährlich“ eingestuft wird, zeigen Berechnungen seiner zukünftigen Umlaufbahnen, dass es „in absehbarer Zukunft keine Bedrohung für unseren Planeten darstellt“.

Zweiter Asteroid war „nur“ 295.000 Kilometer von der Erde entfernt

Bei der Beobachtung von 2011 UL21 wurde auch klar, dass es sich bei ihm um ein sogenanntes Doppelsternsystem handelt: Ein kleinerer Asteroid oder Mond umkreist ihn in einer Entfernung von etwa drei Kilometern.

Nur zwei Tage später, am 29. Juni, beobachtete dasselbe Nasa-Team, wie der Asteroid 2024 MK an unserem Planeten vorbeiflog. Dieser kam der Erde deutlich näher, er war „nur“ 295.000 Kilometer von ihr entfernt. Zum Vergleich: Das sind etwa drei Viertel der Entfernung zwischen Mond und Erde.

Nasa: Annäherungen von Objekten dieser Größe seien relativ selten

2024 MK ist nur 150 Meter breit, doch die Nasa teilte mit, dass solch enge Erdannäherungen von Objekten dieser Größe relativ selten seien und „im Durchschnitt alle paar Jahrzehnte“ vorkommen. „Dies war eine außergewöhnliche Gelegenheit, die physikalischen Eigenschaften eines erdnahen Asteroiden zu untersuchen und detaillierte Bilder zu erhalten“, sagte Lance Benner, leitender Wissenschaftler des Projektes. Generell hat die Nasa nah vorbeifliegende Asteroiden besonders im Blick.

Die Umlaufbahn von 2024 MK wurde beim Vorbeiflug durch die Schwerkraft der Erde verändert, wodurch sich seine 3,3-jährige Umlaufzeit um die Sonne um etwa 24 Tage verkürzte. Obwohl auch er als potenziell gefährlich eingestuft wird, soll auch 2024 MK in absehbarer Zukunft keine Bedrohung für unseren Planeten darstellen.

