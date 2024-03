Nasa sucht neue Astronauten: Das müssen Bewerber mitbringen

Am Dienstag, dem 5. März, hat die Nasa zehn frischgebackenen Astronatut:innen bei einer feierlichen Zeremonie im Johnson Space Center in Houston ihre Abschlüsse verliehen. Die Raumfahrer:innen haben nach einem langwierigen Bewerbungsverfahren eine zweijährige Ausbildung absolviert und sind jetzt einsatzbereit für kommende Einsätze im All und auf dem Mond.

Anzeige Anzeige

Aber nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung: Schon am gleichen Tag gab die Weltraumbehörde bekannt, dass sie ab jetzt Bewerbungen für die nächste Generation Astronaut:innen entgegennimmt. Wer Astronaut:in werden will, muss allerdings einiges mitbringen.

Bewerbung als Nasa-Astronaut:in: Das sind die nötigen Qualifikationen

Wie die Nasa im Werbevideo auf X ankündigt, kommt es nicht nur auf die erforderlichen professionellen Fähigkeiten der Bewerber:innen an – dabei braucht man schon davon eine Menge.

Anzeige Anzeige

Um Astronaut:in bei der Nasa zu werden, benötigt man laut Ausschreibung rein in Bezug auf die berufliche Qualifikation zunächst eine Grundausbildung (also mindestens einen Master oder zwei Jahre als Doktorand:in) in einer wissenschaftlichen Disziplin aus dem STEM-Bereich (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Bestimmte Fachrichtungen werden trotz ihrer Zugehörigkeit aber ausgeschlossen. Anthropolog:innen und Archäolog:innen müssen zum Beispiel leider weiter auf der Erde forschen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Neben der Grundqualifikation braucht man dann noch eine Spezialisierung als Pilot:in, Ärzt:in, Biolog:in oder Physiker:in.

Anzeige Anzeige

Fitnesstests und offengelegte Finanzen: So wird man Astronaut:in

Wer diese Voraussetzungen erfüllt, muss außerdem Fitnesstests bestehen, sich psychiatrisch evaluieren und auf Drogen testen lassen, und es zum Beispiel lange in engen Räumen und unter Wasser aushalten können.

Bewerber:innen müssen außerdem bereit sein, ihre Finanzen offenzulegen, um Interessenskonflikte auszuschließen, viel zu reisen und Experimente an Tieren durchzuführen. Missionen können teilweise zwölf Monate dauern, eine starke Bindung ans eigene Zuhause wäre also eher von Nachteil.

Anzeige Anzeige

Letztes Mal haben sich laut Nasa rund 12.000 Astronauten-Anwärter:innen beworben. Ausgewählte durchlaufen dann ein zweijähriges Training plus Evaluation, bevor ihnen der Abschluss verliehen wird.

Traumjob Astronaut:in bei der Nasa: Das erwartet dich

Als ausgebildete Astronaut:innen sollen die Gesuchten dann Missionen innerhalb von Raumschiffen und -stationen wie der ISS durchführen, aber auch außerhalb, im Weltall, agieren. Zudem gehört es zu den Aufgaben, Roboter zu steuern sowie Forschungen und Experimente durchzuführen. Die Raumfahrer:innen sollen insbesondere für die kommenden Mondmissionen und in Vorbereitung auf die Marsmission eingesetzt werden.

Wer sich beim Lesen jetzt spontan qualifiziert und zur Raumfahrt berufen fühlt, muss allerdings noch eine entscheidende Sache bedenken: Bewerben können sich nur US-Bürger:innen und Einwohner:innen der US-Außengebiete.

Anzeige Anzeige

Über die Bezahlung finden sich in der Stellenausschreibung keine Angaben. Bewerben kann man sich bis zum 2. April 2024.

Mehr zu diesem Thema NASA Artemis