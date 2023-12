Astronauten testen SpaceX-Aufzug: So soll die Mondlandung 2025 gelingen

Wie die Nasa in einer Pressemitteilung bekannt gibt, haben die beiden Astronaut:innen Nicole Mann und Doug „Wheels“ Wheelock im SpaceX-Werk im kalifornischen Hawthorne den Landungsaufzug für die bemannte Mondmission Artemis 3 getestet.

SpaceX-Aufzug bringt Crew und Ausrüstung von der Spitze des Landers auf den Mond

Beim geplanten Mondflug im Dezember 2025 sollen die Astronaut:innen vom Orion-Raumschiff im Mondorbit mithilfe des Landing-Systems von SpaceX auf dem Erdtrabanten landen. Die Rakete, bei der es sich um eine spezielle Version des SpaceX-Starships handelt, dient der Crew dann für eine Wochen als Wohnraum.

Wie man in diesem Video gut erkennen kann, befinden sich die Aufenthaltsräume und die Ausrüstung in der Spitze des senkrecht landenden Raumschiffs. Für Mondspaziergänge wird also ein Aufzug benötigt, der Mensch und Equipment sicher auf die Oberfläche bringt.

Bei dem Aufzug, der jetzt in Kalifornien getestet wurde, handelt es sich um einen originalgetreuen Nachbau des eigentlichen Aufzugs. Mann und Wheelock haben den Mechanismus in ihren eigens für die Mission designten Raumanzügen getestet, um die realen Mobilitätsbedingungen auf dem Mond zu simulieren.

Nach dem Test gaben die beiden detailliertes Feedback bezüglich Interface, Bedienbarkeit und Funktionalität der einzelnen Elemente des Aufzugs.

Artemis-Mondmission: Aufzug funktioniert – aber der Lander nicht

Während der Aufzug so weit schon ganz gut zu funktionieren scheint, hat SpaceX bei seiner Mondlandungskooperation mit der US-Weltraumbehörde noch deutlich schwerwiegendere Probleme zu lösen. Das Landing-System, von dem aus die Crew mit dem Aufzug auf den Mond gelangen soll, ist nämlich bislang alles andere als fertig.

Erst im April dieses Jahres endete der Testflug der als Vorlage dienenden Starship-Rakete in einer Explosion. Der stellvertretende Nasa-Chef hat mittlerweile schon Zweifel geäußert, ob der bisherige Zeitplan einer Mondlandung in 2025 überhaupt eingehalten werden kann.

Vorgesehen ist eigentlich, nach Artemis 3 bei der Folgemission Artemis 4 im Jahr 2028 erneut Menschen auf den Mond zu bringen. Dafür muss SpaceX jetzt aber zunächst mal eine erfolgreiche unbemannte Mondlandung absolvieren.

Die Artemis-Missionen sollen laut Nasa nicht nur die Erforschung des Mondes und seiner Oberfläche voranbringen, sondern hauptsächlich auch als Vorbereitung für die geplante Mars-Landung dienen.

