Spektakuläres Nasa-Video: So sieht es aus, wenn ein Raumfahrzeug in die Atmosphäre eintritt

Bereits am 11. Dezember 2022 kehrte die Orion-Raumkapsel der Nasa zurück auf die Erde. Zuvor hatte sie im Rahmen der Artemis-1-Mission den Mond umkreist – Menschen hatte sie allerdings keine an Bord.

Anzeige Anzeige

Trotzdem gibt es Aufnahmen vom Wiedereintritt der Kapsel in die Erdatmosphäre – und das entsprechende Video hat die Nasa jetzt veröffentlicht. Auf X (ehemals Twitter) postete die Weltraumbehörde einen einminütigen Clip, sozusagen ein funkensprühendes Best-of von Orions Rückreise.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Für alle, die noch mehr wollen, stellt die Nasa auch ein 25 Minuten langes Video zur Verfügung, das den Wiedereintritt in voller Länge zeigt. Ihr solltet beide Videos übrigens unbedingt mit Ton anhören – von Rauschen und Zischen bis zu einem gespenstischen Pfeifen gibt es da einiges zu hören.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Artemis 1 war nicht allein im All

Auch abgesehen von dem spektakulären Video kann die Nasa die Artemis-1-Mission als Erfolg verbuchen. Die Kapsel stellte nämlich einen Rekord auf: Mit 434.500 Kilometern war kein Raumschiff, das für den Transport von Menschen geeignet ist, weiter von der Erde entfernt als Orion. Bisher hatte die Apollo-13-Mission diesen Rekord mit 401.000 Kilometern gehalten.

Noch während ihrer Reise um den Mond hatte Orion auch zahlreiche Bilder zurück zur Erde geschickt – darunter auch ein galaktisches „Selfie“.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Und auch wenn keine Menschen an Bord der Weltraumkapsel waren, war sie doch nicht ganz allein im All unterwegs. Die Nasa hatte ihr einige Eastereggs mit auf die Reise gegeben – darunter beispielsweise eine kleine Snoopy-Spielfigur und ein in Morsecode geschriebener Name.

Mehr zu diesem Thema