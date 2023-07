Nasa Plus: US-Weltraumbehörde startet eigene Streaming-Plattform

Die amerikanische Weltraumbehörde Nasa möchte einen eigenen Streamingdienst namens „Nasa Plus“ an den Start bringen. Im Unterschied zu den bestehenden Streamingdiensten soll der Service komplett kostenlos und ohne Werbeunterbrechungen sein.

Anzeige Anzeige

Die Plattform soll Live-Übertragungen aktueller Nasa-Missionen und eigenproduzierte Serien rund um das Thema Weltraum bieten. Eine Reihe komplett neuer Serien soll später in diesem Jahr zusammen mit der Plattform veröffentlicht werden, wie die Nasa in einer Pressemitteilung angekündigt hat.

Ein erster Einblick in das Angebot von Nasa Plus wird in einem Teaser auf Youtube präsentiert.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nasa: Umgestaltung der digitalen Präsenz

Nasa Plus wird über die Nasa-App für iOS und Android sowie über Streaming-Player wie Roku, Apple TV, Fire TV und auch auf PCs und Laptops verfügbar sein.

„Mit der neuen Streamingplattform der Nasa stellen wir Ihnen den Weltraum auf Abruf und jederzeit zur Verfügung“, sagte Marc Etkind, stellvertretender Administrator, Office of Communications, Nasa-Hauptquartier. „Die Umgestaltung unserer digitalen Präsenz wird uns helfen, die Geschichten darüber, wie die Nasa das Unbekannte in der Luft und im Weltraum erforscht, durch Entdeckungen inspiriert und Innovationen zum Wohle der Menschheit entwickelt, besser zu erzählen.“

Anzeige Anzeige

Neben der neuen Streamingplattform plant die Nasa auch eine Überarbeitung ihrer anderen digitalen Präsenzen. Die neue Website befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und wird auf Basis des Feedbacks der Besucher stetig verbessert.

Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall

18 Bilder ansehen Das sind die 18 besten Bilder aus dem Weltall Quelle: NicoElNino/Shutterstock

Auch die wissenschaftliche Website der Nasa, auf der die Agentur unter anderem ihre Forschungsergebnisse veröffentlicht, soll ein Update erhalten. Zukünftig sollen sowohl die Hauptseite der Nasa als auch die wissenschaftliche Seite mithilfe eine einzige Suchfunktion durchsucht werden können. Dies soll den Zugriff auf die vielfältigen Entdeckungen der Nasa, wie Updates zu Missionen, Klimadaten, Artemis-Updates und vieles mehr, erleichtern.

Anzeige Anzeige

„Unsere Vision ist es, die Menschheit durch ein einheitliches, erstklassiges Nasa-Weberlebnis zu inspirieren“, sagte Jeff Seaton, Chief Information Officer am Hauptsitz der Agentur in Washington.

Die geplanten Verbesserungen unterstreichen das Bestreben der Nasa, den Weltraum und die eigene Arbeit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Mehr zu diesem Thema Raumfahrt NASA Streaming