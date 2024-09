Neo Beta: Wird dieser humanoide Roboter dein neuer Haushaltshelfer?

Viele andere humanoide Roboter werden für industrielle oder logistische Aufgaben, zum Beispiel in einem Lagerhaus, entwickelt. Für den Neo Beta hat dessen Hersteller 1X einen anderen Einsatzbereich auserkoren. Er soll im Haushalt helfen, wie der Hersteller schreibt.

Ein erstes kurzes Video soll demonstrieren, wie der Neo Beta funktioniert. In dem Clip überreicht der Roboter einer Person eine Tasche. Danach kommt die Person wieder ins Bild und posiert zusammen mit dem Roboter für ein gemeinsames Foto. Der Roboter fällt dabei vor allem durch die Gestik auf. Kein Zufall. Er soll er eine natürliche und entspannte Interaktion mit Menschen an den Tag legen. Das kurze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Was Neo Beta alles kann

Der Roboter ist rund 1,65 Meter groß und wiegt 30 Kilogramm. Damit ist er einer der bisher leichtesten humanoiden Roboter. Er kann bis zu 20 Kilogramm tragen und ist in der Lage zu laufen, joggen, Treppen zu steigen und sich in einem Raum zu orientieren, erklärt Cnet.

Er kann eine Laufgeschwindigkeit von 12 Kilometer pro Stunde erreichen und hat eine Akkulaufzeit von zwei bis vier Stunden. Außerdem trägt der Roboter Stoffkleidung, was im ersten Moment ungewöhnlich wirkt. Das soll ihn allerdings menschlicher erscheinen lassen.

Gerät der Roboter in eine gefährliche Situation oder zeigt eine Fehlfunktion, kann die Steuerung von einem Menschen aus der Ferne übernommen werden.

1X arbeitet mit OpenAI zusammen

1X wird finanziell von OpenAI unterstützt, dem Entwickler von ChatGPT. Momentan ist allerdings nicht klar, ob und wie die Technologie von OpenAI in den Roboter integriert wird. Andere Roboterhersteller haben bereits angekündigt, KI zu nutzen, um ihre humanoiden Roboter mit Sprachsteuerung auszustatten.

In den kommenden Monaten möchte 1X einige wenige Neo-Roboter in Haushalten zu Forschungszwecken einsetzen. So wollen sie herausfinden, wie er im Alltag eingesetzt werden kann, um Aufgaben zu erledigen, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität unterstützen.

Langfristig soll Neo zu einem vertrauenswürdigen Helfer im Alltag werden, der dort allerhand Aufgaben wie Aufräumen oder andere kleine Arbeiten übernehmen kann.

