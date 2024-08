Dieser humanoide Roboter kann dank OpenAI jetzt auch sprechen

Der Figure 01 soll künftig in Lagern und Fabriken zum Einsatz kommen. (Foto: Picture Alliance/Associated Press | Jae C. Hong)

Die US-Roboterfirma Figure hat seinen neuen humanoiden Roboter angekündigt. Figure 02, so sein Name, ist der Nachfolger von Figure 01, der 2023 präsentiert worden war. Er soll der bislang „fortschrittlichste humanoiden Roboter der Welt“ sein, erklärte Figure. Mitte August soll er vorgestellt werden.

Sprache kann auch ein wichtiges Sicherheitsinstrument sein

Das Besondere an ihm: Durch eine Partnerschaft mit OpenAI, die bereits seit mehreren Jahren besteht, kann Figure 02 auch sprechen. Der Roboter ist mit Lautsprechern und Mikrofonen ausgestattet, um mit Menschen bei der Arbeit sprechen und ihnen zuhören zu können. Roboter dieser Art mit sprachlichen Fähigkeiten auszustatten, sei dank Modellen wie ChatGPT und Google Gemini inzwischen ein „Kinderspiel“, schreibt Techcrunch. Auf diese Weise können Menschen die Roboter anleiten.

Die Kommunikation trage auch zur Sicherheit bei. Trotz ihres menschenähnlichen Designs sind humanoide Roboter immer noch große, schwere und potenziell gefährliche bewegliche Metallobjekte. In Kombination mit Sicht- und Näherungssensoren kann Sprache deshalb auch ein wichtiges Sicherheitsinstrument sein.

Hände des Roboters wurden überarbeitet

Neu sind bei Figure 02 die Hände, die stark an menschliche Hände erinnern. Sie wurden laut Futurezone „von Grund auf neugestaltet und mit Sensoren, Kabeln und neuen mechanischen Details ausgestattet“. Noppen an den Fingerspitzen sollen dem Roboter einen sichereren Griff ermöglichen. Der Kopf des Roboters wird vermutlich über ein Display verfügen, auf dem etwa die Batterielaufzeit angezeigt werden könnte.

Figure hat kürzlich Pilotprojekte mit BMW gestartet. Im Juni veröffentlichte das Unternehmen ein Video, in dem eine frühere Version des Roboters gezeigt wird, die mithilfe neuronaler Netzwerke autonom Aufgaben in einer BMW-Fabrik in den USA ausführt.

Hilft Figure 02 in Zukunft auch im Haushalt?

Agility, Apptronik und Sanctuary AI – drei weitere Roboter-Hersteller – haben ähnliche Pilotprojekte mit Autoherstellern angekündigt. Ein anvisiertes Ziel für solche Roboter ist also der Einsatz in Fabriken.

Laut Figure ist der neue humanoide Roboter auch für Einsätze außerhalb der Fabrik- oder Lagerhalle geeignet. „Der Roboter von Figure kombiniert die Geschicklichkeit der menschlichen Form mit fortschrittlicher KI, um eine breite Palette von Aufgaben in kommerziellen Anwendungen und in naher Zukunft auch im Haushalt auszuführen“, teilte das Unternehmen mit.