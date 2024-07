Informationsflut auf Instagram: Warum ihr bald überall Notizen seht

Meta hat vor einigen Monaten das Notes-Feature vorgestellt. Damit können Nutzer Followern, denen sie auch folgen, sowie Nutzern in der Liste der engen Freunde eine Notiz hinterlassen. Dieses digitale Post-it findet ihr dann etwa am Profilbild der Person.

Laut Help Center können Nutzer immer eine Notiz hinterlassen. Diese ist maximal für 24 Stunden sichtbar, wenn sie nicht vorab durch eine neue ersetzt wird.

Außerdem können Notizen mit einem „Gefällt mir“ markiert werden und andere Nutzer können auf sie reagieren. Jetzt plant Instagram, das Feature weiter auszubauen.

Notizen kommen jetzt überall

Auf Threads teilte der offizielle Instagram-Account mit, dass Notizen nun auch an Posts im Feed und in Reels angebracht werden können. Sie können weiterhin nur von Followern, denen ihr auch folgt, und engen Freunden gesehen werden.

Das sind die Spielregeln: Die Notizen bleiben bis zu drei Tage sichtbar, wie es im entsprechenden Hilfebereich von Instagram heißt. Pro Posting oder Reel kann aber nur eine Notiz mit einer Länge von bis zu zu 60 Zeichen erstellt werden. Darin dürft ihr andere Nutzer taggen. Die können wiederum darauf an antworten. Aus dieser Unterhaltung soll dann ein Chat entstehen.

Brauchen wir Notizen an jeder Ecke?

Wie sinnvoll die Erweiterung der Notizen ist, ist fragwürdig. Schließlich lassen sich Postings und Reels auch ohne weiteres direkt per Nachricht mit anderen Teilen. Es scheint jedoch, dass die Notizen in der ursprünglichen Variante so gut bei den Nutzern ankommen, dass sie nun ausgeweitet werden.

Auf Hilfeseite merken die Verantwortlichen außerdem an, dass die Funktion nicht sofort für alle Nutzer verfügbar ist, weshalb es sein kann, dass ihr sie noch nicht seht. Notizen zu einem Beitrag und in Reels sind momentan nur in der Android-App und der iPhone-App verfügbar.

