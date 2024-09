NES-Nostalgie für eure Tastatur: Diese Keycaps machen es möglich

8Bitdo, ein Hersteller für Gaming-Hardware, bietet Keycaps im Design des Nintendo Entertainment System (NES) an. Ursprünglich stammen die Tasten von einer Variation des Retro-Mechanical-Keyboard des Unternehmens, sind aber jetzt als Caps auch für andere Tastaturen zu haben.

Anzeige Anzeige

Die Retro-Keycaps sind aus PBT gefertigt und die Beschriftungen per Dye-Sublimation aufgedruckt. So sollen sie besonders lange haltbar bleiben. Insgesamt sind 165 Tasten im Set enthalten. Laut Hersteller sind somit alle Layouts, also auch solche mit dedizierten Nummernblock, abgedeckt.

Die Farben und Ästhetik sind dabei im NES-Design gehalten. Die Leertaste zum Beispiel hat eine NES-typische Lebensanzeige und ist in zwei Längen enthalten. Dazu gibt es unterschiedliche Enter- und Shift-Tasten für verschiedene Layouts.

Anzeige Anzeige

Nicht für mit allen Switches kompatibel

Durch die verschiedenen Variationen, wie die amerikanische ANSI-Enter-Taste, das umgekehrte L, und eine kleine ISO-Shift-Taste, soll das Set mit möglichst vielen Tastaturen kompatibel sein. Allerdings gibt der Hersteller an, dass die Caps nur auf mechanische MX-Switches passen.

Wenn ihr allerdings solche Switches habt, werden 65-Prozent-, 75-, 80-, 90- und 100-Prozent-Layouts unterstützt. Das NES-Keycap-Set kostet 49,99 US-Dollar auf der offiziellen Seite des Herstellers.

Anzeige Anzeige

Mechanisches Numpad im gleichen Stil

Im gleichen Stil gehalten ist das mechanische Numpad von 8Bitdo. Das ergibt natürlich nur dann Sinn, wenn ihr eine Tastatur ohne Nummernblock besitzt und diese upgraden wollt. In dem Fall könnt ihr das kleine Retro-Numpad zusätzlich an den PC anschließen und wieder verstauen, wenn ihr es nicht braucht.

Das clevere Pad könnt ihr auch als eigenständigen Taschenrechner verwenden, wenn es nicht am Computer angeschlossen ist. Es kostet 44,99 Euro auf Amazon.

8 Bilder ansehen Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Büroausstattung