Netflix-Highlights: Das erwartet dich 2024

Gestartet war das Netflix-Jahr unter anderem mit der Entertainment-Doku Bitconned zum ICO-Betrugsprojekt Centra Tech, jetzt hat der Streamingdienst eine Liste mit den gesammelten Netflix-Highlights 2024 und einen actiongeladenen Trailer veröffentlicht, in dem erste Ausschnitte gezeigt werden.

Netflix-Filme 2024: KI, Einstein und Poptarts

Der Trailer startet mit einem Ausschnitt aus dem Film Atlas. Ein genaues Release-Datum liefert Netflix noch nicht, dafür aber eine erste Plot-Beschreibung: Die Datenanalystin Atlas Shepherd, gespielt von Jennifer Lopez, empfindet tiefes Misstrauen gegenüber KI und schließt sich einer Mission an, die einen abtrünnigen Roboter zur Strecke bringen soll. Weil bei der Mission einiges schiefläuft, muss Shepherd ihre Meinung über KI letztendlich noch einmal überdenken – um so natürlich am Ende die Zukunft der Menschheit zu retten.

Ein Film aus dem Netflix-Programm, bei dem das Release-Datum dagegen schon feststeht, ist das Dokudrama Einstein und die Bombe. Ab dem 16. Februar zeigt Netflix die BBC-Produktion, die tatsächlich nur mit Albert Einsteins eigenen Worten arbeitet: Das Skript ist aus Reden, Briefen und Interviews des Wissenschaftlers zusammengesetzt. Mit Archivmaterial und nachgestellten Szenen ergänzt erzählt Einstein und die Bombe von Einsteins Flucht vor den Nazis ins Exil nach England und seine Beziehung zur wohl mächtigsten Waffe der Welt – der Atombombe.

Ingesamt liefert Netflix 2024 eine bunte Mischung aus Action, Drama, Familienfilmen und Comedy. The beautiful game erzählt Ende März die Geschichte einer Obdachlosen-Fußballmannschaft, im Fantasy-Abenteuer Damsel ist ab dem 8. März Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown beim Kampf gegen einen Drachen zu sehen.

Wer sich für den Aufstieg großer Marken interessiert, könnte Anfang Mai eine Neuerscheinung auf die Watchlist setzten. Unfrosted: The Pop-Tart Story zeigt, was der Titel verspricht: Im Jahr 1963 liefern sich die Müsli-Konkurrenten Kellogg’s und Post ein Rennen um die perfekte Frühstückssüßigkeit. Das Endergebnis: die in den USA allseits bekannten Poptarts.

Netflix-Serien 2024: Alte Bekannte und explodierende Kätzchen

Im Serienbereich liefert Netflix 2024 zahlreiche Fortsetzungen. Für die Staffel 3 der Serie Vikings: Valhalla steht noch kein offizieller Starttermin fest, genauso wenig für die zweite Staffel von Squid Game, die dritte Staffel der Fantasy-Abenteuer-Serie Sweet Tooth sowie die vierte und letzte Staffel The Umbrella Academy.

Einige Fortsetzungsdaten stehen aber auch schon: Am 16. Mai läuft die dritte Staffel der historischen Drama-Serie Bridgerton an, für November ist die zweite Staffel der League-of-Legends-Serie Arcane angekündigt.

Neu im Netflix-Serienportfolio ist unter anderem eine Realverfilmung von Avatar: The Last Airbender, die es ab dem 22. Februar zu sehen gibt.

Noch undatiert sind beispielsweise die beiden Doku-Serien Our Living World und Our Oceans von Regisseur James Honeyborne und Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, das an die umstrittene Monster-Serie über Jeffrey Dahmer anknüpft.

Übrigens: Mit Exploding Kittens bringt Netflix 2024 eine Comedy-Zeichentrickserie zum gleichnamigen Kartenspiel an den Start.

