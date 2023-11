Für unentschlossene Netflix-Gucker: Diese App sucht die Serie für dich aus

Die Welt des Videostreamings kann anstrengend sein. Jeden Tag gibt es neue Angebote – und durch die ganze Auswahl kann man sich gar nicht mehr entscheiden. Die App Streampicker versucht dir die Entscheidung abzunehmen und empfiehlt dir täglich fünf ausgewählte Streaming-Tipps. So ist die Auswahl auf ein selektiertes Minimum reduziert.

Die App ist für sowohl für iPhones als auch für Android-Geräte erhältlich und verspricht: „nie wieder endlose Suche, dafür immer beste Unterhaltung“.

Anzeige Anzeige

Das kann der Streampicker

Jeden Tag liefert dir der Streampicker zu jeder der fünf Empfehlungen einen Trailer, die Bewertungen und die wichtigsten Infos auf einen Blick. Die Vorschläge beinhalten Filme und Serien und können von großen Blockbustern über Geheimtipps bis hin zu alten Klassikern reichen.

Die App berücksichtigt dabei Angebote von so gut wie allen relevanten Streamingdiensten: Netflix, Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus. Außerdem sind die Streaminganbieter der Privat- und Pay-TV-Sender mit dabei.

Anzeige Anzeige

Die App des Burdaforward-Medienhauses ist minimalistisch gehalten und dementsprechend sehr intuitiv zu bedienen. Gefällt dir einer der fünf Vorschläge, kannst du die Serie in der Watchlist speichern oder auch direkt über Amazon aufrufen.

Doch mit der einfachen Aufmachung gehen auch Probleme einher: Die Streamingdienste, die du wirklich abonniert hast, kannst du nicht auswählen. Im Worst Case findest du also Filme und Serien, die du gar nicht gucken kannst.

Anzeige Anzeige

Mit seiner Idee ist der Streampicker auf jeden Fall nicht komplett neu. Auch Streaming-Guides wie justwatch.com oder werstreamt.es zeigen mittlerweile nicht nur eine Übersicht über die verfügbaren Inhalte der Anbieter, sondern dienen auch immer mehr als Guide. Hier sind jedoch die Informationen viel detaillierter. Für Leute, die sehr wenig Zeit verschwenden möchten, um sich eine Serie oder einen Film rauszusuchen, ist der Streampicker immer noch eine praktische Alternative.

Mehr zu diesem Thema