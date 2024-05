„Das Netflix der künstlichen Intelligenz“: Dieser Streamingdienst lässt euch per KI neue Serien erstellen

Habt ihr schon einmal eine Netflix-Serie gesehen und euch gedacht: „Das hätte ich aber besser machen können?“ Dann ist jetzt euer Moment gekommen. Denn der neue Streamingdienst Showrunner gibt euch die Chance, euch in den Regiestuhl zu setzen und zu bestimmen, was als Nächstes zu sehen ist.

Der Streaminganwärter setzt für die Erstellung von ganzen TV-Shows rein auf KI. Hinter dem Namen Showrunner verbirgt sich das Startup Fable Studio aus San Francisco, das den Dienst nach einer ersten Alphaphase jetzt für weitere Nutzer:innen zugänglich macht.

Diese KI-Inhalte bietet Showrunner

Showrunner startet zunächst mit acht TV-Shows, die durch die KI erstellt wurden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Animationsserien, die wohl für die künstliche Intelligenz am einfachsten zu erstellen sind. Die Verantwortlichen bei Showrunner stellen vor allem die Show Exit Valley in den Vordergrund und zeigen sogar eine der Episoden kostenlos auf X.

Exit Valley orientiert sich optisch stark an South Park, ergründet aber die Ursprünge und die Auswirkungen des Silicon Valleys in einer „urkomisch respektlosen Satire“. Andere Serien des ersten Aufgebots sind Pixels, in der KI-betriebene Geräte in der fiktiven Stadt Sim Francisco die Hauptrolle übernehmen, und Ikiru Shinu, ein düsterer Anime mit Horrorelementen, der im Neo-Tokyo des Jahres 2046 spielt.

Ein echter Netflix-Konkurrent?

„Unsere Vision ist es, das Netflix der künstlichen Intelligenz zu sein“, verriet Edward Saatchi, Geschäftsführer von Showrunner, im Interview mit Hollywood Reporter. Er fährt fort: „Vielleicht habt ihr irgendwann alle Episoden einer Show gesehen und dann klickt ihr einfach auf einen Knopf und lasst eine neue Episode erstellen. Ihr könnt bestimmen, worum es gehen soll, und die KI erstellt es.“

Zunächst sollen sich interessierte Zuschauer:innen auf einer Warteliste eintragen, um Zugang zum neuen Streamingdienst zu bekommen. Wie lang diese Testphase letztlich läuft oder wie viele Nutzer:innen auf die Plattform losgelassen werden, ist nicht genau bekannt. Aktuell geht Showrunner davon aus, dass diese Testphase mindestens bis Ende des Jahres andauern wird.

Laut Showrunner soll die Warteliste aber bereits gut gefüllt sein. Mehr als 50.000 Nutzer:innen haben wohl Interesse an Showrunner und den KI-generierten Inhalten vermeldet. Wer sich jetzt anmeldet, muss also vermutlich eine Weile warten, um Zugang zu bekommen.

